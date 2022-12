Ida e Alessandro pronti ad allargare la famiglia “Aspettiamo la cicogna”

Continua a gonfie la storia d’amore tra Alessandro e Ida. I due hanno lasciato insieme il programma nonostante le tante perplessità da parte dei presenti e anche del pubblico a casa. Ad oggi, Vicinanza e la Platano vivono il loro rapporto distante ma nei week end non perdono occasione per stare insieme.

A breve l’ex coppia di Uomini e donne sarà anche ospite da Silvia Toffanin dove racconteranno appunto i loro progetti. Sembra infatti che tra questi ci sia anche la possibilità di un figlio.

Ida e Alessandro pronti ad allargare la famiglia

Ida e Alessandro pensano già ad un figlio. A svelarlo lo stesso ex cavaliere di Uomini e donne che non ha nascosto il suo desiderio di paternità. Parlando del natale, Vicinanza ha ammesso che il suo unico desiderio è proprio quello. Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”

Nello stesso tempo anche la Platano non ha nascosto che diventerebbe di nuovo mamma. Lei è già madre di un figlio Samuele avuto dall’ex marito. Non si sa nulla del padre del bambino. L’ex dama del Trono Over ha sempre cercato di mantenere privata la vita di suo figlio, non mostrando neppure il suo viso sui social.

Ida di nuovo felice dopo Riccardo

Come già detto in precedenza sono in tanti a non credere a questa storia tra Ida e Alessandro. Intanto, i due si mostrano felici, sereni ed innamorati sui social e con i loro fan condividono attimi delle loro giornate.

Per Ida questo è un momento magico dopo tanta sofferenza accanto a Riccardo. Dalla storia con Guarnieri ne è uscita distrutta ma adesso Vicinanza è riuscita a darle il sorriso e quella spensieratezza che le mancava