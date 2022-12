Antonella Perini, sapete dove l’avete già vista? Si è proprio lei!

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo grande ritorno Antonella Perini, che nel 2006 partecipò al programma come tronista. Oggi, la dama ha 45 anni, e vuole trovare l’amore vero. Per questo motivo ha deciso di non frequentare di certo Riccardo Guarnieri che già si è proposto. Ecco cosa ha raccontato la nuova protagonista del trono over.

Chi è Antonella Perini di Ued

Sicuramente chi ha visto Antonella al trono over si sarà domandato “dove l’ho già vista” e la risposta ve l’abbiamo data in precedenza. L’attuale dama ha preso parte a Ued già nel 2006 con il ruolo di tronista.

Il suo percorso si è concluso con una scelta sorprendente. Infatti, scelse Marco Meloni ma lui le diede un due di picche in diretta Tv, dicendole no. A distanza di tanti anni, tornata single dopo tempo la, Perini si è detta pronta a darsi una seconda possibilità e ha contattato la redazione del dating show di Canale 5.

la sua presenza ha incantato subito Armando e Riccardo ma con entrambi ha preferito non uscire. In particolar modo è diventato virale il modo in cui ha snobbato Guarnieri: “Voglio un compagno che sia complice, non voglio né uno zerbino né un padrone. Poi dovrebbe essere come me, empatico e passionale, dovrebbe essere capace di darmi forza nei momenti in cui a me manca, ed è importante che condivida il mio amore e rispetto per gli animali, la natura, la vita in generale. Ah, poi è fondamentale che rida e sia autoironico”.

Ecco perché è tornata nel programma

In una recente intervista, Antonella ha spiegato il reale motivo per cui ha deciso di partecipare di Uomini e donne. Il suo sogno è quello di trovare un uomo che la sappia capire e che condivide con lei le proprie giornate.

Dopo la sua ultima relazione ha capito che deve aprirsi di più e ha pensato a Maria. Riuscirà questa volta ad uscire con un uomo dal programma? Non ci resta altro che vedere.