Uomini e Donne spoiler puntate 5 e 6 dicembre: Federico N svela un suo dramma

Lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2022 ci saranno due nuovi appuntamenti con Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si continuerà a parlare delle dinamiche inerenti i tronisti. Nello specifico, Lavinia prenderà una decisione sui suoi corteggiatori.

Per quanto riguarda Federico N., invece, il ragazzo farà una confessione molto toccante che riguarda la sua vita privata e familiare. Lo studio rimarrà commosso, ma Carola non sembrerà molto partecipe del suo dolore.

Federico commuove tutti a Uomini e Donne

Nelle puntate del 5 e 6 dicembre di Uomini e Donne assisteremo all’ultima parte della registrazione cominciata venerdì scorso. In tale occasione vedremo che si continuerà dal trono di Lavinia. La ragazza avrà una discussione con Alessio, il quale si è rifiutato di baciarla in esterna. Successivamente, poi, si relazionerà con Alessio Campoli, con il quale deciderà di ballare. Francesco, invece, si eliminerà.

Per quanto riguarda il trono di Federico N., invece, il ragazzo nelle prossime due puntate del talk show pomeridiano commuoverà tutto lo studio. Nel corso di un’esterna con Alice, infatti, racconterà di un dramma familiare che lo ha segnato parecchio. Lei sarà estremamente comprensiva e partecipe del suo dolore. Anche in studio tutti rimarranno molto colpiti e non esiteranno ad applaudire il tronista per aver trovato il coraggio di aprirsi così tanto.

Spoiler 5 e 6 dicembre: la gaffe di Carola e la sfilata

Ad un certo punto, però, interverrà Carola. La ragazza chiederà al tronista per quale ragione sia seduta ancora lì se, orami, sembra palesemente orientato verso Alice. Il tronista rimarrà interdetto, in quanto si aspettava molta più comprensione da parte sua alla luce delle dichiarazioni fatte. Tutti in studio attaccheranno la corteggiatrice, compresa Maria De Filippi. Carola scoppierà in lacrime e si dirà profondamente pentita per il suo intervento.

Nelle puntate del 5 e 6 dicembre, inoltre, si parlerà anche di Federico D. Il ragazzo uscirà sia con Elena sia con Vincenza, entrambe nuove corteggiatrici. Nel parlare delle due esterne, Federico non potrà fare a meno di ammettere di preferire la seconda. Le anticipazioni. poi, rivelano che si chiuderà in bellezza con la sfilata delle donne. Le dame torneranno in passerella per sfilare seguendo un tema che non è stato reso ancora noto. La persona che conquisterà più voti dal parterre maschile sarà Cristina, la quale si aggiudicherà la fascia di vincitrice.