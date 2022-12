Gerry Scotti fatto fuori da Mesiaset: chi arriva al suo posto

Da poco pubblicati i nuovi palinsesti Mediaset, a quanto pare sono in arrivo grandi novità sulla rete. Canale 5 almeno fino ad oggi non ha deluso, e sono molti i programmi che ritorneranno nel 2023.

Nello stesso tempo ci daranno anche addii e tra questi proprio quello di Gerry Scotti. Un duro colpo per il presentatore che già si è visto un stop a causa dei mondiali di calcio. Ma andiamo a vedere insieme chi prenderà il suo posto.

Mediaset pubblica i palinsesti: cosa vedremo il prossimo anno

Come grande ritorno sul piccolo schermo vedremo quello di Piero Chiambretti, ma anche lo show dei record. Inoltre è stato confermato anche Felicissima Sera con Pio e Amedeo e il doppio appuntamento con Maria De Filippi. Ossia C’è Posta per Te che ricordiamo partirà già a gennaio.

Grande spazio anche alle fiction. Sono in arrivo oltre che la seconda stagione di Fosca Innocenti anche Buongiorno Mamma con Raoul Bova. Mediaset accoglie Il Patriarca (a marzo) con protagonista Claudio Amendola. E poi il calcio, con la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter e soprattutto la Coppa Italia ed infine la champions league.

Gerry Scotti via con Caduta Libera: chi prende il suo posto

La rete del Biscione ha deciso di cambiare anche alcuni programmi in daytime. In questo caso parliamo di Caduta Libera con Gerry Scotti che a breve chiuderà i battenti. A prendere il suo posto ci penserà Paolo Bonolis con Avanti un altro.

Un ritorno che sicuramente farà molto piacere ai fan del conduttore romano. Mistero invece, su Barbara D’urso, la conduttrice nonostante abbia cambiato alcune scalette nel suo Pomeriggio 5, il talk non riesce proprio a decollare.

Inoltre, su Italia 1 tutto si concentrerà sui film, ma non mancheranno Le Iene (riprendono a gennaio), il ritorno di Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo e la nuova edizione di Back to School condotta da Federica Panicucci. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe anche ritornare La Talpa. Ma al momento non si sa chi sarà al timone.