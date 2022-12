Torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis: dubbi su Luca Laurenti “E’ sparito”

A marzo prossimo torna Ciao Darwin con Luca Laurenti. Peri i prossimi palinsesti Mediaset sono previste tante novità che sicuramente faranno piacere al pubblico italiano. Sembra ombra di dubbio, il game show del conduttore romano è uno dei successi della rete. Ciao Darwin rimane uno dei pochi programmi a vincere anche quando tutto intorno cambia.

Da Madre natura che fa sognare uomini di tutte le età, a quella sfida nazional popolare capace di incollare davanti lo schermo tanti italiani. Al timone troveremo sicuramente Bonolis che fino adesso è sempre stato accompagnato da Luca Laurenti. Beh, quest’anno qualcosa potrebbe cambiare .

Luca Laurenti, che fine ha fatto?

Secondo voci indiscrete pare che la presenza di Laurenti accanto a Bonolis non sia stata ancora confermata. Del resto, il suo nome non spunta da nessuna parte e secondo i malpensanti tale cosa non sarebbe del tutto casuale. Luca Laurenti non sembra avere un account social e da tempo non appare in televisione diversamente da Paolo che di recente è stato ospite da Mara Venier.

Nel frattempo, l’artista pare si stia dedicando anima e corpo al suo primo amore: la musica e il canto. Nonostante la sua voce poco sonora, quando Laurenti canta, cambia tutto, oltre ad essere intonato quasi non sembra lui.

Il maestro sparito dalla tv

C’è da precisare che il braccio destro di Paolo Bonolis non è mai stato amante della vita mondana. E’ sempre rimasto molto intimo sulla sua sfera privata cercando di tutetare sua moglie e suo figlio. Su di lui non sono mai trapelati gossip e pettegolezzi e questo fa capire quanto ci tiene a vivere lontano dai riflettori, almeno nella vita di tutti i giorni.

Al momento non si sa ancora se questo suo dedicarsi alla musica e al canto sia un cambiamento drastico e un addio alla tv o si tratta solo di indiscrezione. Per ora non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.