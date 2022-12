Charlie sbrocca dopo uno scherzo e chiede provvedimenti: scoppia la lite al GFVip

E’ finito proprio male lo scherzo che hanno fatto i ragazzi del Grande Fratello Vip a Charlie Gnocchi. Il noto cronista infatti ha praticamente sbottato contro tutti chiedendo allo stesso GFVip provvedimenti seri.

Sembrava un banale scherzo come tutti quelli che si fanno tra i concorrenti nella Casa del GFVip. Questa volta però Charlie non ha gradito e ha mostrato tutto il suo dissenso per l’accaduto.

Charlie Gnocchi sbotta contro Edoardo

Il cronista è stato legato da Tavassi e gli altri gli hanno infilato un calzino in bocca. E se Gnocchi inizialmente è stato allo scherzo, successivamente il fratello di Gene si è lamentato perfino in confessionale chiedendo provvedimenti.

Ma la questione è praticamente degenerata. Charlie ed Edoardo hanno avuto un duro confronto. Prima il fratello di Guandalina gli ha detto di aver accettato lo scherzo, dicendo addirittura di portarlo sul biliardo. Poi improvvisamente il cambio d’umore.

T”u ridevi, te lo giuro su mia madre! Il calzino da solo te lo sei in bocca Charlie, non prendermi per il cul*. ‘Mettetemi sul biliardo’ hai detto, uno che cazz* deve capì. Lo scherzo sarà stato otticamente brutto, ma tu eri complice…Tu hai dato feedback positivi, eri complice del gioco.

EdoT: “Tu stavi ridendo, il calzino te lo sei messo in bocca da solo, tu hai detto di metterti sul biliardo, uno che cazzo deve capire. Lo scherzo sarà stato otticamente brutto, ma tu eri complice” lui mettendo al suo posto charlie ✈️#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/aAp4oGC3Er — ♡༄ puff (@4gaiia) December 2, 2022

Ci saranno davvero provvedimenti?

Insomma, un banale scherzo, anche se di cattivo gusto si è trasformato in una vera e propria tragedia. Charlie ha chiesto al GFVip provvedimenti ma secondo molti utenti il tutto è esagerato. In queste settimane proprio lui stesso si è reso protagonista di episodi spiacevoli e la produzione non ha fatto nulla.