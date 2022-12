Anticipazioni Verissimo, Ida e Alessandro annunciano: “Speriamo sia femmina”

Continua a gonfie vele la love storie tra Ida e Alessandro. I due hanno lasciato il parterre di Uomini e donne e ora si stanno vivendo lontani dalle telecamere il loro amore.

In questi giorni è stato annunciata la loro ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, e anche se la notizia ha fatto storcere il naso a molti ecco che arrivano le prime anticipazioni.

Ida e Alessandro a Verissimo: il desiderio più grande

I due sognano in grande e sembrano avere anche grandi progetti assieme. Tra questi la voglia di allargare la famiglia, infatti Vicinanza pensa già ad un figlio. E’ il desiderio che ha per Natale, l’arrivo della cicogna. Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra”.

Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”, ha detto l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che avendo quarant’anni e avendo finalmente trovato l’anima gemella, non vuole perdere altro tempo. Nonostante i rumors su un possibile tradimento da parte di lui, poi rivelatisi completamente infondati, la coppia del trono over è innamoratissima.

Stando alle prime anticipazioni di Verissimo, Alessandro Vicinanza ha dichiarato che con Ida sta provando qualcosa che non ha mai sentito fino ad oggi. E’ davvero molto innamorato di lei e lo ha capito subito. Usciti dallo studio hanno trascorso qualche giorno assieme a Roma, è stato bellissimo ha ammesso, riuscendo finalmente a parlare dei suoi sentimenti.

Al momento, per via della lontananza si alternano i week end. Lei infatti abita a Brescia mentre lui a Salerno. Per il Natale ancora non si sono organizzati ma di certo trascorrendo tempo insieme. Infine, a breve hanno anche anticipato che ritorneranno a Ued per raccontare come procede il loro percorso.