Oroscopo 4 dicembre, classifica: Toro intraprendenti, bene l’amore per Scorpione

Secondo l’oroscopo del 4 dicembre, i nati sotto il segno del Leone devono scendere a qualche compromesso. I Vergine, invece, sono un po’ troppo impulsivi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Bilancia. Buon momento per l’amore e ottimo per quanto riguarda la sfera professionale. Se state pensando di fare degli investimenti, questo è il momento più adatto. Cercate di essere onesti e diretti con il partner.

2 Scorpione. L’amore procede a gonfie vele per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del giorno 4 dicembre vi invita a credere un po’ di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Sul lavoro stanno per arrivare soddisfazioni.

3 Vergine. Siete molto impulsivi, generosi e, allo stesso tempo, esigenti. Di solito vi aspettate dagli altri quello che date, ma non sempre è così. Andate avanti per la vostra strada poiché questo è un periodo davvero ottimale.

4 Acquario. Spesso vi trovate a perdere la pazienza per cose futili. Allo stesso tempo, però, subito riuscite a tornare in voi e a chiedere scusa nel caso in cui abbiate ferito qualcuno. Non sarebbe meglio tenere a bada questi impulsi? Nel lavoro è un periodo davvero brillante.

5 Toro. Siete molto intraprendenti e determinati in questo periodo. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, lasciatevi consigliare da una persona vicina. Non abbiate la presunzione di riuscire sempre a fare tutto da soli.

6 Capricorno. Nella vita è importante fidarsi di alcune persone. Non apritevi a tutti, ma alcuni pochi eletti devono comunque rientrare nella lista d’oro del vostro cuore. Questo vi farà sentire meno soli e vi darà manforte nelle situazioni complesse.

Previsioni 4 dicembre ultime sei posizioni

7 Ariete. Non arrendetevi dinanzi il primo ostacolo. Gli Ariete sono molto testardi, quindi, cercate di non perdere questo primato. Dal punto di vista professionale è tempo di prendere qualche decisione.

8 Gemelli. Se siete alla ricerca di un cambiamento, cominciate da questo momento a cercare. Le cose non piovono dal cielo, ma bisogna sapersi creare le occasioni giuste. In amore potreste essere rimasti un po’ delusi, ma non vi abbattete.

9 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 4 dicembre denotano una giornata un po’ fiacca per i nati sotto questo segno. Cercate di non essere troppo impazienti e aspettate che si espongano prima gli altri sulle faccende più spinose.

10 Leone. Buone opportunità lavorative per voi. Ad ogni modo, cercate di non essere eccessivamente pretenziosi. Nella vita bisogna scendere a qualche compromesso se non si vuole rischiare di perdere tutte le occasioni.

11 Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più determinati. Ci sono delle situazioni da risolvere a stretto giro e tutto dipenderà da voi. Imparate ad essere un po’ più risoluti e a soffermarvi meno sulle apparenze.

12 Pesci. Ci sono delle novità in arrivo, ma adesso è tempo di essere cauti. Mercurio è contrario, quindi, potrebbero nascere degli intrighi e dei fraintendimenti. Non abbiate paura, tutto si risolverà con il tempo e tanta pazienza.