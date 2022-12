Oroscopo 5 dicembre 2022: Gemelli più decisi, Sagittario verso una novità

Secondo l’oroscopo del 5 dicembre, i nati sotto il segno del Toro devono essere un po’ più cauti. Momento di riconciliazioni per i Bilancia

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete un po’ troppo dinamici e iperattivi. Verso sera potreste cominciare a manifestare i primi segni di cedimento. Dal punto di vista sentimentale, invece, l’amore va a gonfie vele, almeno per le coppie.

Toro. Le previsioni astrali odierne vi invitano a mantenere la calma. Spesso tendete a perdere la pazienza quando vedete che le cose non vanno esattamente nel modo in cui avevate immaginato. Questo potrebbe portare delle tensioni con le persone care.

Gemelli. Siate più decisi. Sia in amore sia nel lavoro non temporeggiate. Affrontate i vostri fantasmi e i vostri dubbi, non abbiate paura di affrontare le vostre debolezze e vedrete che ne trarrete vantaggio.

Cancro. Secondo l’oroscopo del 5 dicembre, i nati sotto questo segno devono fare un po’ di attenzione alle spese. In questo periodo potreste darvi un po’ troppo alla pazza gioia ed è sempre il momento di fare un po’ di economia.

Leone. Giornata produttiva, ma anche un po’ troppo movimentata. Verso sera cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per stare in compagnia delle persone care e di coloro i quali amate di più. Farà bene alla vostra mente e al vostro spirito.

Vergine. I nati sotto questo segno sono un po’ sottopressione. Forse ci sono un po’ troppe decisioni da prendere e potreste cominciare a sentirvi un po’ agitati. Cercate di confidare nell’aiuto delle persone care.

Previsioni astrali 5 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se ci sono state delle tensioni di recente, adesso è il momento di recuperare. Questo è un periodo molto favorevole per i chiarimenti e per le riconciliazioni, quindi, approfittatene. Sul lavoro vi occorre un po’ di pausa.

Scorpione. L’oroscopo del 5 dicembre vi invita a mettere da parte l’orgoglio. Se avete avuto dei disguidi di recente, potrebbe essere il caso di fare il primo passo. Dal punto di vista professionale dovete provare ad essere più diplomatici.

Sagittario. Novità in arrivo per i nati sotto questo segno. In amore potreste ricevere una sorpresa da una persona speciale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete molto impegnati, ma dovete trovare un po’ di tempo per voi.

Capricorno. Spesso tendete a tenervi le cose dentro per paura di ferire le persone che vi circondano. Ricordate, però, che se vi comporterete in maniera onesta e tranquilla, potrete liberarvi di ogni peso senza creare problemi.

Acquario. In amore vi sentite molto a vostro agio. Le relazioni appena nate potrebbero portare a qualche piccolo problema. Per quanto riguarda le storie che vanno avanti da un po’, invece, è tempo di compiere scelte importanti.

Pesci. Il vostro umore non è esattamente al top nel corso di questa giornata. Cercate di recuperare dedicando un po’ di tempo a voi stessi e ai vostri interessi. In ambito professionale, invece, è tempo di essere un po’ più diretti.