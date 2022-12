Oroscopo 6 dicembre 2022: Cancro gioiosi, Capricorno intemperanti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 dicembre invitano gli Ariete ad osare un po’ di più. I Bilancia hanno una Luna favorevole, che donerà una buona luce alla giornata.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ frustrati. Non amate essere chiamati costantemente in causa, ma preferite intervenire quando lo ritenete più opportuno. Dal punto di vista sentimentale dovete osare un po’ di più.

Toro. Ci sono delle scelte da prendere a stretto giro. Non abbiate paura di osare e impegnatevi affinché riusciate a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Nel lavoro è importante osare un po’ di più.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 6 dicembre i nati sotto questo segno devono appellarsi un po’ di più al buon senso e alla forza interiore che alberga in voi. Non lasciatevi condizionare dai giudizi delle altre persone, né buoni né cattivi.

Cancro. Questo è un momento molto sereno e gioioso per voi, approfittatene per circondarvi delle persone che sono in grado di far sì che venga conservato questo sorriso. Nel lavoro siete molto responsabili, a volte anche troppo.

Leone. Se state cercando di apportare una modifica importante alla vostra vita, allora è il caso di darvi da fare. Non perdete troppo tempo in chiacchiere e andate dritti al punto, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Vergine. Nella vita non c’è cosa migliore che essere se stessi e mettersi in gioco al 100%. Anche se commetterete degli errori, non abbiate paura. L’essere umano è nato imperfetto e, in quanto tale, è spinto a fare scelte errate. L’importante è rimediare.

Previsioni 6 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna favorevole renderà la giornata particolarmente serena. Concedetevi qualche momento di relax in compagnia delle persone care e non abbiate paura di osare e di mostrarvi per quello che siete.

Scorpione. Siete piuttosto intraprendenti e sicuri di voi in questo momento. Approfittate di questi elementi per sfoderare le vostre armi migliori dal punto di vista professionale. In amore, invece, chi non è in coppia da molto potrebbe apparire un po’ arrugginito.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 6 dicembre vi invita ad essere più risoluti e intraprendenti. Ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete essere pronti ad accoglierle. Concedetevi anche qualche piccolo sfizio e non pensate solo ai progetti futuri, ma anche al presente.

Capricorno. Qualcuno oggi potrebbe farvi perdere le staffe. Solitamente siete persone equilibrate, ma talvolta anche voi perdete la pazienza. Dal punto di vista sentimentale è importante essere generosi, ma pensare anche a sé.

Acquario. Siete precisi e meticolosi nel lavoro, talvolta potreste apparire anche a tratti puntigliosi. Dal punto di vista sentimentale, invece, è giunto il momento di dare una svolta alla vostra vita, non siate troppo indecisi.

Pesci. Siete un po’ troppo emotivi in questo periodo e la cosa potrebbe generare un qualche turbamento. Specie se state a contatto con persone negative, potreste finire per lasciarvi trascinare giù dal punto di vista dell’umore.