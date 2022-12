Scontro nella notte al GFVip, Oriana prende a calci e pugni Antonino: fan allibiti (FOTO)

Nella notte tra Oriana ed Antonino c’è stato l’ennesimo scontro. Questa volta però la modella venezuelana ha davvero esagerato, come hanno fatto notare i fan. Poco fa Deianera Marzano ha postato un video nelle sue ig stories dove si vede la Marzoli prendere a calci e strattonare Spinalbese.

Non trovano pace i due protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Antonino ed Oriana continuano a litigare e questa volta la Marzoli ha davvero esagerato. A confermalo lo sono le stesse immagini del video pubblicato dalla nota blogger napoletana.

Oriana Marzoli prende a calci e pugni Antonino

Come si può vedere alla breve clip la modella ha strattonato il coiffer mentre quest’ultimo era a letto e dormiva. Si può notare anche la faccia stupita di Antonino che l’ha guardata come se volesse dire ma cosa stai combinando.

Il momento di “fantasia” della Marzoli però non è finito qui perchè dopo pochi secondi ha fatto finta di prenderlo anche a calci in faccia. Un atteggiamento davvero allucinante che ha lasciato i fan sbigottiti. Alla fine, poi, le è andata via urlandogli anche delle parole. Ma perchè tutto questo?

L’ira del web e la richiesta degli utenti

La stiuazioen che si è creata tra Oriana e Antonino da casa ha diviso il pubblico. Da un lato c’è chi si è schierato dalla parte della giovane, in quanto in Casa continua ad essere additata come una ragazza “facile”. Inoltre, le parole di Spinalbese hanno creato un vero e proprio putiferio. Non solo le ha dato un voto dopo la notte trascorsa insieme ma l’ha anche paragonata ad un auto di lusso.

D’altro lato, invece, c’è chi da sostegno proprio a lui. Precisando che avvicinandosi ad Oriana ha creato solo un casino. Non doveva proprio legare con lei. Sicuramente, nella diretta prossima di lunedì si parlerà di quello che è successo tra i due stanotte. Per molti utenti questo è davvero un fatto grave. Cosa succederà?