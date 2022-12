Verissimo oggi, cambia orario: Mediaset stravolge tutto

L’appuntamento fisso ormai da anni con il rotocalco rosa più famoso della tv italiana cambia (per ora) il proprio orario. Se abitualmente vediamo Silvia Toffanin andare in onda ogni sabato dalle ore 16.00 da oggi tutto cambia.

Infatti, questa in questione subirà una variazione. Verissimo anticipa la propria messa in onda dalle 16 alle 14.00. Il programma durerà come di consueto due per dare spazio poi alla soap opera turca, Terra Amara, che sarà trasmessa dopo il suo programma. Insomma, Mediaset ha deciso di trasmettere prima Verissimo e poi la serie turca che sta ottenendo un grandissimo successo, dopo la pausa estiva.

Perchè questo cambiamento?

Il motivo è molto semplice, la scelta di anticipare Verissimo di qualche ora è sempre dovuto all’ingresso dei mondiali di calcio in Quatar. Le sfide sono nella parte più calda, ovvero si parte con le eliminazioni dirette.

In questo modo Mediaset ha voluto dare la possibilità agli appassionati del pallone di seguire ogni fase. Da oggi, infatti, iniziano gli ottavi di finale: alle 16:00 Raiuno manda in onda Olanda-Stati Uniti, seguita alle 20:00 da Argentina-Australia.

Lo stesso ragionamento sarà applicato sabato prossimo, 10 dicembre, quando ci saranno i quarti di finale. Anche in questo caso Verissimo sarà trasmesso alle 14.00.

Chi sono gli ospiti di Verissimo oggi?

Come sempre ci attendono due giorni di grandi emozioni con Silvia Toffanin. La conduttrice è pronta ad ospitare e ad intervistare nel suo salotto una serie di personaggi dello spettacolo. Tra questi troviamo Roberto Lipari e Sergio Friscia. Poi sarà la volta di Federica Moro, eletta Miss Italia.

Su Canale 5 arriva a raccontarsi come mai ha fatto prima anche il campione di judo Fabio Basile e Valeria Fabrizi accompagnata da sua figlia Giorgia Giacobetti, avuta con Giovanni “Tata” Giacobetti. Insomma come sempre una puntata ricca di emozioni.