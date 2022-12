Sophie e Alessandro svelano il sesso del loro bebè in diretta a Verissimo (VIDEO)

La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip ha scoperto, ha annunciato che presto diventeranno genitori. Una notizia che ha subito fatto il giro del web e che ha reso felici tutti i fan dell’ex tronista e dell’ex gieffino.

Alessandro e Sophie hanno deciso poi di svelare il sesso del loro nascituro sempre in diretta e questa volta davanti alle telecamere di Verissimo. Infatti, nello studio della Toffanin i due hanno scoperto di aspettare una dolcissima bambina.

Sophie e Alessandro presto genitori

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano potranno abbracciare la loro bambina tra cinque mesi. Entrambi si sono detti emozionati e innamorati più che mai. Quella che sembrava una storia destinata a spegnersi, dopo la fine del reality show dove era nata, ha dimostrato di essere forte e soprattutto di essere sincera.

Alle telecamere di Verissimo, l‘ex tronista ha ammesso di aver scoperto di essere incinta a fine settembre. Ora sono al quarto mese mesi, io sono ancora inclredula, sono alla 16esima settimana avanzata, è stato tutto molto veloce e allo stesso tempo tutto molto intenso. La nostra storia era scritta nel destino. Durante una visita ginecologica mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta e che avrei rischiato di non farcela e, invece, è successo subito e nel momento più inaspettato, ha dichiarato emozionata.

L’emozioni della coppia raccontate a Verissimo

Mentre per Sophie si tratta della sua prima bambina ed è al settimo cielo non meno lo è Alessandro. Basciano è già papà di un bambino avuto dalla precedente storia con la sua ex. Nello stesso tempo si è detto felice ed emozionato in quanto da tempo desiderava una femminuccia.

E parlando di matrimonio, i due hanno spiegato che al momento le nozze sono state accantonate, per dare precedenza alla nascita della bambina. Anche quello è un sogno, hanno dichiarato e per ora è solo rimandato.