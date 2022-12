Gianni Sperti verso l’addio a Uomini e donne? Voglio mettermi alla prova, ho bisogno di nuovi stimoli”

Da tantissimi anni Gianni Sperti è senza dubbio un pilastro di Maria De Filippi e dello stesso Uomini e donne. Con il ruolo di opinionista il bel pugliese è riuscito a farsi amare ed apprezzare dal pubblico a casa.

Fino ad oggi non si è mai parlato di un suo addio dal programma, ma in una lunga intervista fatta di recente il 50enne ha espresso il desiderio di avere nuovi stimoli e di volersi mettere in gioco per altre occasioni.

Gianni Sperti potrebbe lasciare uomini e donne

Gianni Sperti si è augurato di poter realizzare nuovi progetti professionali per mettersi alla prova. Che Gianni sia in procinto di lasciare Uomini e Donne non si è capito a le sue parole non sembrano lasciare dubbi. Il bisogno di nuovi stimoli, ammette, c’è da sempre.

Infatti proprio per questo motivo ha spiegato di sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella sua vita professionale. Gli piacerebbe sperimentarsi e mettersi alla prova.“Quindi spero che il prossimo anno mi por-di qualche novità perché ho sempre bisogno di nuovi stimoli

Il desiderio dell’opinionista e l’amore per la sua famiglia

L’opinionista di Uomini e donne ha parlato molto anche della sua famiglia. Nato al sud, e precisamente a Pulsano in Puglia non ha nascosto che per lui la famiglia è sacra. Per questo motivo preferisce trascorrere le vacanza con i propri cari, come del resto ha sempre fatto.

l’unica persona che vede poco è suo fratello perchè non abita in Italia. E su cosa vorrebbe trovare sotto l’albero di Natale ha risposto: “Sotto l’albero di Natale vorrei trovare un biglietto aereo per un viaggio in Islanda dove poter ammirare l’aurora boreale. La natura mi emoziona tantissimo”

Per quanto riguarda il capitolo amore, Gianni ha ammesso di essere ancora single e di non avere una persona accanto nella sua vita da tempo. Ad oggi non è nemmeno alla ricerca dell’anima gemella in quanto si è detto molto esigente. In una persona cerca soprattutto il dialogo.