Wanda Nara da capogiro: in lingerie i fan urlando “Sei da censura”

Appena tornata da una meravigliosa vacanza alle Maldive assieme alla sua famiglia, Wanda Nara si è messa subito a lavoro. La show girl alcune ore fa ha postato in anteprima alcuni scatti del suo shooting fotografico, dove come sempre, ha dato il meglio di se.

Lingerie trasparenti che lasciano libera ogni tipo di immaginazione, pose ammiccanti che hanno mandato in visibilio il pubblico maschile, ed infine il suo corpo che è irresistibile. Lo sanno benissimo chi la segue, infatti sono in tanti a ricordarle che rischiano un infarto.

Wanda Nara in lingerie a letto: il video è da censura

La bellissima argentina come si può vedere nel video sopra postato ha preso parte ad un servizio fotografico davvero bollente. Scatti sensuali e pose ammiccanti che mettono in risalto tutta la sua bellezza e soprattutto il suo lato B.

Un tanga in pizzo che copre il nulla e che ha mandato in exasty il pubblico maschile. Come si può leggere dai commenti sono in tanti a farle i complimenti e a ricordarle di “smetterla” Qualcuno addirittura le ha scritto che così rischia di mettere in crisi il suo matrimonio, altri invece le hanno fatto tanti complimenti. Insomma, come sempre, Wanda Nara ha colpito ancora!.

La modella argentina è davvero incinta?

Tornata da poco dalle Maldive dove assieme ai suoi figli e Ad Icardi ha alloggiato in un albergo exstra lusso, la modella è subito tornata al lavoro. Intanto, dall’argentina è partito un gossip che ha fatto il giro del mondo. Come tutti sappiamo Wanda non stava attraversando un periodo semplice con il bel calciatore.

Questa vacanza però sembra aver messo a posto tutto e qualcuno ha lasciato intendere che la show girl è in attesa del suo sesto figlio, e questo sarebbe il motivo per cui ha perdonato Mauro. Al momento, precisiamo, si tratta solo di indiscrezioni ma quello che possiamo dire è che a noi non sembra esserci nessun pancino sospetto.