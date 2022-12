Nozze Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli le da buca in chiesa: che affondo!

Nella giornata di sabato si è sposata Francesca Cipriani. La show girl è convolata a nozze con Alessandro Rossi e finalmente i due hanno coronato il loro sogno.

Per l’evento erano presenti anche tanti personaggi dello spettacolo e pare che più di uno le ha dato buca. Secondo alcuni indiscrezioni a darle un clamoroso palo è stata Katia Ricciarelli, che non si è presentata in chiesa per l’Ave Maria.

Katia Ricciarelli da buca alla Cipriani nel giorno del matrimonio

La cantante era attesa dalla sposa, e soprattutto voluta fortemente per l’Ave Maria nella Basilica di San Bartolomeo all’isola. Katia Ricciarelli però non si è presentata dicendo di avere mal di gola.

A quanto pare però non sarebbe questo il vero motivo della sua assenza. L’ex moglie di Pippo Baudo non avrebbe voluto prendere parte all’evento per non alimentare il gossip. Sarà vero? Inoltre, un’altra grande assenza è stata quella di Manuel Bortuzzo. Presenti invece le sorelle Salaissè.

Tanti assenti ale nozze di Francesca Cipriani

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Amedeo Venza pare che molti personaggi dello spettacolo abbiano voluto declinare l’invito di proposito. Presenti invece Carmen Russo, Delia Duran, Alex Belli, e Manila Nazzaro. Ma non solo anche Basciano e Sophie, che poche ore fa hanno scoperto di aspettare una bambina.

La neo coppia che si è consciuta nella casa del Grande Fratello Vip continuano la loro storia nonostante le tante malelingue. In molti, si sono chiesti se abbia preso parte all’evento anche Barbara D’urso. La conduttrice molto amica della Cipriani però pare non si sia vista.