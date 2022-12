Uomini e donne, anticipazioni: Ida torna e smaschera Riccardo!

Grandi anticipazioni prevedono la prossima settimana di Uomini e donne. In primis il programma di Maria De Filippi subirà un cambio programma, ovvero andrà in onda fino al sette dicembre.

I colpi di scena non mancheranno dato che in queste nuove puntate del talk show di Maria De Filippi, è previsto il ritorno in studio della dama Ida Platano pronta a smascherare l’ex Riccardo. Ma andiamo a vedere insieme cosa ci rivelano gli spoiler

Uomini e donne, anticipazioni: Ida smaschera Riccardo e Guarnieri lascia lo studio

Grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa vedremo la prossima settimana a Uomini e donne. Ida dopo alcuni giorni dalla scelta con Alessandro farà ritorno in studio e racconterà come procede la sua storia con il cavaliere salernitano. I due si mostreranno felici e innamorati ma a lasciare senza parole saranno alcune confessioni della Platano su Riccardo.

Ida racconterà che subito dopo la scelta Guarnieri le ha mandato dei messaggi. Una verità che, fino a questo momento, non era mai venuta a galla, dato che il bel pugliese non aveva detto di aver riscritto alla sua ex dopo la scelta.

Ovviamente in studio non mancheranno le critiche al cavaliere, soprattutto da parte di Gianni Sperti. Ad andargli contro anche Tina Cipollari che non capirà affatto il suo comportamento. In studio ci sarà dunque un forte scontro tra Ida, Riccardo ed Alessandro. Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Guarnieri dopo i vari attacchi deciderà di abbandonare il programma. Molto probabilmente, provato dagli attacchi e da questo ritorno in studio della sua ex non sarà capace di affrontare il tutto.

Il programma di Maria De Filippi in pausa

In vista del ponte dell’immacolata, Uomini e donne si prende una breve pausa. Infatti, il programma di Maria De Filippi andrà in onda fino a mercoledì sette per poi tornare il lunedì successivo. Lo stesso accadrà anche con le festività natalizie, Maria è pronta a prendersi una lunga vacanza.