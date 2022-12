Grande Fratello Vip, a rischio la diretta per blackout: tempesta di fulmini colpisce la Casa

Continua il mal tempo in molte regioni del nostro paese e oggi infatti è allerta Meteo in molte città del sud. Anche a Cinecittà c’è stato uno spaventoso temporale che ha scatenato il panico tra i concorrenti.

Stando alle ultime voci, una tempesta avrebbe colpito Cinecittà e alcuni fulmini avrebbero provocato diversi problemi alle apparecchiature con conseguente blackout.

Gli inquilini avrebbero passato alcune ore al buio utilizzando l’energia d’emergenza. A ogni modo se la situazione continua così la diretta di questa sera potrebbe saltare

Tempesta di fulmini sulla casa del Grande Fratello Vip

Non è stata fino ad oggi semplice questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il Covid che ha colpitola maggior parte dei concorrenti, ora è la volta dell’emergenza mal tempo che sta portando panico tra i ragazzi.

Gli esperti spiegano che sarebbe stata una tempesta di fulmini a creare qualche disagio a Cinecittà: più di un fulmine, infatti, avrebbe colpito diverse attrezzature provocando l’immediato blackout negli studi e quindi nella casa più spiata d’Italia.

In attesa di conferme, intanto, pare che l’abitazione sia rimasta al buio per diverse ore e i concorrenti si sarebbero “arrangiati” con l’energia d’emergenza. Ovviamente se la situazione prolungasse, questo potrebbe mettere a rischio la puntata di questa sera.

La diretta non salta: tutto è stato risolto

Fortunatamente, però, in questi istanti tutto sembra essere stato risolto. Il balckout ha messo a rischio tutto ma grazie alla super tecnica realizzata nella casa, tutto è stato risolto. Grazie all’uso dei generatori di corrente i ragazzi sono di nuovo alla luce. Quindi carissimi amici stasera la puntata andrà in onda come di consueto.

Stando alle anticipazioni ci attende una diretta con i fiocchi. Sicuramente, Signorini oltre a parlare dell’ennesimo litigio tra Oriana ed Antonino, parlerà anche del cattivo scherzo fatto a Chiarlie Gnocchi. Ma non solo, sicuramente si parlerà anche dei Fiordalisi e soprattutto di chi sarà eliminato. Non ci resta altro che attendere.