Maria De Filippi, sapete quanto costano i pantaloni in velluto viola indossati ad Amici? Assurdo!

Sa sempre come lasciare il segno Maria De Filippi e questa volta lo ha fatto ancora. Parliamo del suo look sempre particolare ed elegante allo stesso tempo. Nell’articolo di oggi vi parleremo dei suoi pantaloni viola in velluto indossati durante la puntata di Amici domenica.

Un look che ha subito dato nell’occhio e che ha suscitato molta curiosità tra il pubblico a casa. Siete curiosi di sapere quanto costa il suo completo? Il prezzo è davvero da capogiro

Maria De Filippi: quanto costano i suoi pantaloni viola in velluto?

In ogni sua trasmissione, Maria De Filippi sa sempre come incuriosire i fan a casa. In questa puntata di Amici, andata in onda domenica sera, la conduttrice ha indossato dei pantaloni viola che subito hanno attirato l’attenzione di molte donne, innamorate sia dal colore dei pantaloni che dallo stesso modello in velluto.

Spesso i suoi outfit sono di grande ispirazione anche se nella maggior parte dei casi il prezzo non è proprio alla portata di tutti. Vale lo stesso anche oggi. Infatti, si tratta di un capo firmato Yves Saint Laurent, un marchio che la presentatrice sceglie spesso. Il prezzo di questi pantaloni è di ben 1050 euro.

Un costo non indifferente e che non tutti possono permettersi. I pantaloni come detto in precedenza sono in velluto e hanno una chiusura con zip frontale. Ha due tasche con inserti e due tasche posteriori sagomate. Sono un modello splim e le vestono a pennello.

Amici: gli allievi sul filo del rasoio

E’ stata quella di Amici andata in onda domenica pomeriggio una puntata davvero molto particolare. I professori ancora una volta hanno espresso tutto il loro dissenso verso alcuni allievi per quanto riguarda la questione pulizie.

Purtroppo, la produzione ha trovato la casa davvero in condizioni fatiscenti e questo ha fatto andare su tutte le furie anche la conduttrice. Per Rudy all’inizio i ragazzi dovevano essere espulsi dalla classe poi alla fine ha deciso di mandarli in sfida. Della stessa opinione anche Todaro e la Celentano che non sono stati affatto clementi. Insomma, questa volta si è davvero oltrepassato il limite.