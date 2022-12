Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il cachet è esagerato, piovono polemiche

Il 2023 si apre con uno dei festival più importanti della storia italiana, il Festival di Sanremo. Da quanto al timone troviamo Amadues tutto è cambiato e a confermarlo non lo sono solo chi ascolti ma anche la grande attesa che già si sente nell’aria.

Nelle scorse ore il direttore artistico ha svelato i nomi dei 22 big che prenderanno parte alla gare e poche ore fa invece è uscito il nome di Francesca Favigni come co-conduttrice per una serata. In questi giorni è spuntato anche il nome di Chiara Ferragni.

Anche l’influencer sarà co-conduttrice ma sia nella prima che nell’ultima puntata. Ecco che ovviamente a far discutere è il cachet, prettamente esagerato e fuori luogo per molti. Ma andiamo a vedere insieme a quanto ammonta

Chiara Ferragni, svelato il compenso da capogiro dell’influencer

Quando si parla di Chiara Ferragni si parla sempre di polemiche. Ormai l’imprenditrice digitale tutto ciò che fa sia da sola o con il marito alimenta il gossip e spesso anche le critiche. Appena è stato annunciato il suo nome a Sanremo tutti si sono chiesti quanto percepirà per le due serate da co-conduttrice ed ecco che Diva e Donna ha subito tolto il dubbio.

Il compenso percepito da Chiara Ferragni si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro. Ricordiamo che il Festival andrà in onda dal 7 all’11 febbraio. Se la cifra dovesse essere confermata ufficialmente, cosa improbabile data la riservatezza con cui la Rai gestisce i compensi di ospiti e co-conduttrici, il suo compenso sarebbe superiore a quello del super ospite della scorsa edizione, Checco Zalone, che avrebbe ricevuto 70 mila euro.

Polemiche per il compenso all’influencer

C’è da precisare che generalmente la somma versata alle co-conduttrici non supera quasi mai i 30 mila euro. Sabrina Ferilli avrebbe ricevuto 25 mila euro, mentre Drusilla Foer 15 mila. Questo dato a Chiara Ferragni, se venisse confermato sarebbe l’ennesimo schiaffo alla miseria come ha detto qualcuno.

Infatti, da anni sono tante le polemiche attorno al festival e ai soldi che vengono spesi per gli ospiti. Insomma, Sanremo ancora non è iniziato ma già sono cominciate le polemiche. Chissa cosa ci aspetterà in seguito.