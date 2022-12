Anticipazioni GF Vip stasera, notizia bomba: Antonino Spinalbese potrebbe lasciare il reality

La notizia in queste ore sta facendo il giro del web e potrebbe avere gravi ripercussioni sullo stesso concorrente. Antonino come si legge sulla pagina ufficiale Antonino Spinalbese Official potrebbe davvero lasciare il reality. Ma per quale motivo? Cosa sta accadendo al giovane?

Ad annunciare l’addio clamoroso del noto hayrstaylist dal Grande Fratello Vip è proprio una sua amica che pare gestisca una pagina a lui dedicata. Quest’ultima si è spinta davvero oltre rivelando i veri motivi per cui Spinalbese stasera potrebbe seriamente fare i bagagli e tornare a casa sua. Ma nel caso fosse vero, cosa succederebbe con la penale?

Anticipazioni Grande Fratello Vip? Antonino lascia davvero la Casa?

Queste le parole che si leggono: “Stasera Antonino abbandonerà definitivamente la Casa del GFVip perchè fisicamente e mentalmente provato. Non sta bene e la psicologa Piera gli ha consigliato di uscire.”

Ovviamente c’è da precisare che non sappiamo se si tratta sicuramente di uno staff autorizzato e soprattutto come faccia ad avere una simile notizia. Infatti, la produzione del programma e lo stesso Signorini non si sono ancora espressi sul caso.

C’è da dire una cosa assolutamente importante e che non va sottovalutata. Queste tipo di informazioni di solito non escono mai fuori dalla Casa e ad esserne a conoscenza sono solo la produzione ed Alfonso Signorini. Quindi tali parole andrebbero prese con le pinze anche perchè al momento nessuno se non l’ipotetica amica ne avrebbe parlato.

Cosa ci attendere questa sera

Inoltre, Antonino non pare stia soffrendo nella Casa. Anzi fino adesso la sua amicizia con Oriana è stato al centro di molti pettegolezzi e lui è sembrato molto divertito. Al momento però la loro complicità è venuta meno, anzi, Spinalbese sembra voler prendere in tutti i modi distanze dalla modella.

Insomma, per capirci qualcosa in più e per capire se realmente lascerà il reality non ci resta altro che attendere la diretta sui Canale 5, che come sempre inizierà dalle 21,.45 circa. Dalle anticipazioni possiamo già dire che ne vedremo delle belle… Una tra queste il ritorno del famoso Memehet, quello che secondo l’ex concorrente Gegia era il suo fidanzato.