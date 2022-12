Grande Fratello Vip stasera, Alessandro Rosica spoilera tutto: ecco chi entra come concorrente!

Tra poche ore inizia una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. I temi da trattare per Alfonso Signorini sono molti ma si scoprirà anche chi è il preferito di questa settimana.

Pochi istanti fa Alessandro Rosica, esperto di ogsisp e pettegolezzi ha dato per centro una notizia bomba: ovvero in Casa entrerà un nuovo concorrente. Di chi stiamo parlando? Di una concorrente che conoscete molto bene.

Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: arriva proprio lei!

Alessandro Rosica sul suo seguitissimo account ha lanciato una notizia shok pochi istanti fa. Come tutti sanno, il Grande Fratello Vip quest’anno ha prolungato ancora la sua edizione e al momento pare che la finale è slittata a fine aprile. Ovviamente, ci saranno nei prossimi mesi nuove new entry è una interesserà proprio questa sera.

Si tratta di una donna, la cui figlia ha già preso parte al reality lo scorso anno e ora fa parte del cast nello studio di Alfonso. Stiamo parlando della madre di Giulia Salemi, la signora Fariba. L’esperto di gossip si è detto felice e contento per la grande opportunità che Signorini ha dato alla donna. Al momento, Fariba è in quarantena e entrerà nella casa la prossima settimana.

Chi è Fariba Tehrani

Fariba Tehrarni è conosciuta come la madre di Giulia Salemi ma in passato anche lei ha fatto parte del mondo dello spettacolo. Arriva in Italia all’età di 18 anni per sfuggire alla difficile situazione economica e politica che stava vivendo nel suo paese.

Arrivata in Italia conosce un ragazzo italiano, si sposa e mette al mondo Giulia. I due si separano dopo poco ma la donna ormai stabile in Italia continua la sua carriera di imprenditrice come proprietaria di un centro benessere. Gestisce un centro estetico nella città dove vive, in provincia di Piacenza. Ha partecipato come personaggio televisivo a Pechino Express 2015 ma anche a l’isola dei famosi. Ora invece è pronta per questa nuovissima esperienza