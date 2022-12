Uomini e donne, anticipazioni 6 dicembre: grande ritorno in studio

Oggi sei dicembre va in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Il programma si avvicina alla pausa natalizia ma avrà uno stop già giovedì nel giorno dell’immacolata. Infatti almeno fino a domani la messa in onda continua come di consueto e le anticipazioni ci fanno sapere cosa vedremo.

In primis ci sarà il grande ritorno delle famose sfilate, durante le quali sia i cavalieri che le dame si sfidano, scegliendo un abito che sia a tema con l’argomento scelto. Nella puntata di oggi, sfileranno le donne. Chi vincerà?

Uomini e donne: Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto una discussione che ha riguardato Biagio, che ha coinvolto anche Silvia, la donna che stava frequentando, e Paola, la dama a cui ha chiesto nuovamente il numero. Biagio ha discusso anche con i due opinionisti che lo hanno accusato di avere sempre gli stessi comportamenti con tutte. Dopo una o due uscite tutto finisce e questa cosa ha stancato.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Fede è stato accusato da Gianni Sperti di essere troppo superficiale e di essere interessato solo al lato estetico delle sue corteggiatrici. Basta pensare a quello che ha fatto con Elena qualche settimana fa. Ma cosa vedremo oggi?

Anticipazioni 6 dicembre: Si continua a parlare di Biagio

NelLa puntata di oggi si continuerà a parlare di Biagio e della sua corteggiatrice. Largo spazio anche al trono classico dove Lavinia pare sia vicina ad una scelta. Riccardo invece ha deciso di chiudere i ponti con Gloria e al momento non si capisce per chi ancora è innamorato.

Nella puntata di domani, infatti, avrà un duro confronto con Ida che svelerà davanti a tutti di aver ricevuto dei messaggi da parte di Guarnieri. Una rivelazione che scatenerà il caos nello studio e Tina e Gianni saranno una furia. La Cipollari accuserà il tarantino di essere poco leale, dopo una serie di botta e risposta Riccardo lascerà lo studi