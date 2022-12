GFVip, il web protesta contro il concorrente: “Siamo pieni, vogliamo che vada via adesso”

Continuano le polemiche nella Casa del GFVip, dopo la diretta in onda ieri sera. Alfonso Signorini come sempre ha cercato di far confrontare i concorrenti anche se al momento a nulla sembra sia servito.

nell’occhio del ciclone, almeno da parte del popolo web è finito ancora una volta Charlie Gnocchi. Il noto cronista infatti spesso si è lasciato andare a farsi infelici su Oriana Marzoli, parole volgari e decisamente fuori luogo. Ma cosa è successo adesso?

Grande Fratello Vip: cosa non sta piacendo in questo reality

Solo qualche giorno fa, Charlie Gnocchi si era reso protagonista di alcune frasi a dir poco volgari nei confronti di Oriana Marzoli. In quella occasione, il conduttore radiofonico si trovava in giardino con Antonino Spinalbese e aveva aperto un discorso alquanto indecente sulla showgirl venezuelana: “Ma qual è il tuo potere Antonino? Le fai bagnare tutte”. E ancora: “Oriana vuole fare una di quelle tro**ate perché è sempre bagnata”.

A quelle frasi, la produzione era intervenuta con un richiamo in confessionale ma tale lezione non è servita a nulla. Infatti, ha poi continuato: “Ma sotto le coperte ci sono le telecamere? Perché lei (Oriana) mi fa sentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, mi da una mano”. E Luca Salatino: “Ma avevi detto che non ti si alzava”. E Gnocchi: “No infatti, voglio provare con Oriana se succede qualcosa”.

Charlie su Oriana” “Mi fa ritrovare la virilità. Magari mi dà una mano sotto le coperte “.#GFVIP pic.twitter.com/7POV8cyt24 — Roberto Mallò (@robymallo) November 30, 2022

Il popolo web chiede la squalifica di Charlie Gnocci

Tali affermazioni hanno fatto infuriare il popolo web che ieri sera si aspettava qualcosa di più da parte della produzione e dallo stesso Signorini. Spesso si parla di violenza contro le donne, e di tutela verso di esse.

Beh questo sarebbe dovuto essere il momento giusto ma nessuno ha fatto nulla. In rete, sono in tanti in questo momento a schierarsi contro il fratello di Gene Gnocchi, chiedendo la sua squalifica immediata. Cosa succederà?