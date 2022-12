Una nuova puntata attende i fan di Uomini e donne. Quella di oggi sarà l’ultimo appuntamento della settimana. Infatti, per le festività dell’immacolata, Maria De Filippi va in vacanza per poi tornare lunedì.

Intanto, le anticipazioni ci fanno sapere che in studio arriveranno Ida ed Alessandro e proprio in questa occasione l’ex dama si toglierà qualche sassolino dalla scarpa.

Uomini e donne, Ida ritorna e rivela cose segrete su Riccardo

Nel corso della puntata di Uomini e donne, le anticipazioni rivelano che gli spettatori avranno modo di assistere al ritorno in trasmissione di Ida Platano che, questo fine settimana, è stata già ospite a Verissimo assieme al suo fidanzato.

L’ospitata di questa volta, però, sarà molto differente dato che la dama bresciana in studio avrà la possibilità di rivedere il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. E proprio con quest’ultimo avrà un duro confronto e Ida svelerà cose mai dette prima. La Platano racconterà per la prima volta di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo Guarnieri dopo la registrazione della scelta.

Riccardo Guarnieri lascio lo studio

Da ciò che emerge dai messaggi si capisce che Riccardo nonostante ha sempre detto che ida è un capitolo chiuso non lo è affatto. Il cavaliere ha provato a riavvicinarsi a lei anche dopo che è andata via.

Di conseguenza finirà per sbugiardarlo davanti a tutti, rendendolo pubblico il suo comportamento che fino a quel momento, era del tutto diverso. Ovviamente, in studio si scatenerà il caos, e Gianni e Tina lo criticheranno pesantemente. Alla fien Riccardo abbandona il programma.

Con il ritorno di Ida dunque termina questa settimana del noto dating show. Le puntate di Uomini e donne di giovedì 8 e quelle di venerdì 9 dicembre non saranno trasmesse, il pubblico potrà rivedere i propri beniamini lunedì prossimo. Non ci resta altro che attendere l’inizio puntata.