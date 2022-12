Alessandro Basciano in ospedale: ecco cosa è successo al compagno di Sophie Codegoni

In queste ore, i fan di Alessandro Basciano si sono molto preoccupati in quanto il ragazzo ha mostrato delle clip su Instagram in cui si trova nel letto di un ospedale. Il protagonista non ha voluto dare spiegazioni in merito alle motivazioni che lo hanno spinto a recarsi presso una struttura sanitaria.

A dare qualche delucidazione in più, però, è stato Amedeo Venza. L’influencer, oltre che occuparsi di gossip su Instagram, è anche un amico molto stretto di Alessandro e Sophie, pertanto, è sempre aggiornato su quello che gli accade. Vediamo, dunque, che cosa è emerso.

Alessandro si mostra in ospedale: fan in ansia

Alessandro Basciano ha trascorso la giornata di ieri in ospedale. Il ragazzo ha pubblicato solo una foto in cui appare su di un letto di una struttura sanitaria, in uno stato chiaramente confusionale. I fan, allora, sono andati immediatamente in ansia ed hanno cominciato ad inondare di messaggi in direct il giovane. Il ragazzo, però, non ha voluto dare alcuna spiegazione di quanto gli sia accaduto, probabilmente poiché ancora molto provato per la faccenda.

Ad ogni modo, Amedeo Venza, grande amico di Alessandro, ha chiarito come stiano le cose. L’influencer ha registrato delle IG Stories in cui ha fatto i suoi migliori in bocca al lupo al suo amico ed ha provato ad infondergli tanta forza. Tale commento non ha fatto altro che acuire le preoccupazioni del follower. Successivamente, allora, Amedeo ha dato una spiegazione di quanto accaduto.

Ecco cos’ha Basciano: parla anche Sophie

L’influencer ha detto che Alessandro Basciano sia dovuto andare in ospedale per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. Al momento non si sa quale parte del corpo il compagno di Sophie abbia dovuto operare. Ad ogni modo, Amedeo ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan dicendo che si tratti di una cosa non grave per fortuna. In seguito, poi, sempre l’influencer ha ammesso che, adesso, Alessandro ha bisogno solo di riposare.

Anche Sophie Codegoni è intervenuta sulla faccenda pubblicando un video in cui è a casa con il suo compagno, che appare sdraiato sul divano con una coperta addosso. La ragazza ha ammesso che Basciano debba riposare in quanto è un po’ indisposto in questo periodo, pertanto, sarà lei a dover badare a tutte le cose di casa. Per l’occasione, infatti, si è messa ai fornelli per preparare una cena “prelibata” per il suo compagno, anche se Sophie non è certamente nota per le sue doti culinarie.