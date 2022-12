Attilio Romita proposta indecente a una coinquilina del GF Vip: la compagna di lui sbotta

Notte di fuoco nella casa del GF Vip. Attilio Romita, infatti, ha fatto delle confessioni davvero piccanti su di una compagna d’avventura. La destinataria delle sue avances è stata Sarah Altobello.

A rendere la situazione ancora più intrigante è stata la reazione immediata della compagna di Attilio, che proprio ieri festeggiava il compleanno. La donna lo ha quasi lasciato attraverso un commento su Twitter.

Le confessioni piccanti di Attilio Romita

Nel corso della notte appena trascorsa, Attilio Romita si è lasciato andare a delle confessioni piuttosto spinte nei riguardi della compagna d’avventura del GF Vip Sarah Altobello. Quest’ultima non ha mai negato di nutrire una certa attrazione nei confronti del coinquilino. Fino a questo momento, però, Attilio era sempre rimasto piuttosto sulle sue, ma in queste ore la scena pare sia cambiata.

In particolar modo, infatti, durante una chiacchierata alquanto intima con altri concorrenti, Attilio ha ammesso di sentire un irrefrenabile bisogno di portare Sarah nel van. Per intenderci, esso è il luogo che è stato la camera da letto di Pamela Prati per tutto il suo periodo di permanenza in casa. Romita ha svelato che, in questi giorni, ci sono stati degli sfioramenti con Sarah, che hanno riacceso in lui delle fantasie.

La compagna di Attilio commenta le sue frasi delle al GF Vip

Ad ogni modo, queste confessioni hanno scatenato immediatamente la reazione della compagna di lui. La donna con cui sta Attilio Romita, infatti, ha commentato le recenti dichiarazioni dell’uomo fatte al GF Vip. Su Twitter, molti telespettatori hanno commentato quanto accaduto ed hanno posto l’accento sulle dichiarazioni spinte del concorrente. La compagna, che proprio ieri festeggiava il compleanno, non ha potuto fare a meno di sbottare.

Mediante un commento su Twitter, infatti, ha esortato il suo uomo, o sarebbe meglio dire ex a questo punto, a non aspettare Natale per portare Sarah nel van. L’uomo, infatti, può ritenersi libero di farlo anche adesso. In molti hanno interpretato questa reazione da parte della donna come una vera dichiarazione di guerra. La storia d’amore tra i due, dunque, è giunta al capolinea? Al momento, chiaramente, bisogna attendere la messa in onda della puntata di lunedì prossimo del GF Vip per vedere come reagirà Attilio ne

l momento in cui verrà messo dinanzi il fatto compiuto.