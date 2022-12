Uomini e Donne non va in onda l’8 e il 9 dicembre: cosa lo sostituirà e quando ritorna

Dopo la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne, mercoledì 7 dicembre, in cui ne accadranno davvero delle belle, il talk show di Maria De Filippi non andrà in onda. Nel giorno 8 e 9 dicembre, infatti, la trasmissione sarà sospesa.

Il motivo è facilmente riconducibile al ponte dell’Immacolata concezione. Con oggi, dunque, si conclude la settimana di messe in onda del programma di Maria De Filippi. Vediamo cosa andrà in onda al suo posto e quando ritornerà regolarmente in onda.

Cosa andrà in onda su Canale 5 in sostituzione di Uomini e Donne l’8 dicembre

Uomini e Donne non andrà in onda nei giorni giovedì 8 dicembre e venerdì 9 dicembre. La trasmissione di Maria De Filippi è stata sospesa per favorire la programmazione dei film natalizi, decisamente più in tema in questo periodo. Precisamente, nel pomeriggio dell’8 dicembre, subito dopo la messa in onda della soap, ovvero, Beautiful e Terra Amara, andrà in onda il film intitolato La magia del Natale. La programmazione comincerà alle ore 14:44 e durerà fino alle 16:33.

Questo, dunque, implica il fatto che non andrà in onda neppure Amici, altro programma cult di Maria De Filippi. a partire dalle 16:33, poi, riprenderà la normale programmazione della rete, con il daytime del GF Vip, la soap Un altro domani, Pomeriggio 5 e, a seguire, Caduta Libera, il TG 5 e tutti gli altri programmi previsti in tale giorno.

Programmazione 9 dicembre e quando torna in onda il dating show

In merito alla giornata di venerdì, invece, la ripartizione degli orari sarà la medesima. In sostituzione del film La agia del Natale, però, andrà in onda Un Natale da Corgi, altro romanzo volto a portare nelle case degli italiani la magia delle festività natalizie. A seguire, poi, ci sarà la normale programmazione della rete. In merito a Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 12 dicembre.

Il programma continuerà ad essere trasmesso ancora per qualche settimana, prima del consueto blocco dovuto alle festività natalizie. Si precisa, però, che se la programmazione delle messe in onda è sospesa, lo stesso non può dirsi per le registrazioni. Venerdì 9 dicembre 2022, infatti, è prevista una nuova registrazione del talk show pomeridiano. Si tratta probabilmente delle ultime riprese prima della pausa dovuta al periodo di Natale. Restate sintonizzati, dunque, per tutti gli aggiornamenti a riguardo.