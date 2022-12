Grande Fratello Vip, nuovo triangolo amoroso: Luca ha puntato proprio lei!

In questa edizione del Grande Fratello Vip si continua a parlare di amore. Dopo la storia nata tra Antonella ed Eduardo, e l’avvicinamento tra Antonino ed Oriana, ora è la volta di Luca Onestini.

Il bel giovanotto, che ricordiamo ha già partecipato al reality, nella casa ha ricevuto diversi parli, tra cui quello con Nikita ora sembra essere intenzionato a conquistare Oriana. A svelarlo è Alfonso Signorini che pare non abbia dubbi. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa ha dichiarato

Nuovo triangolo amoroso al GFVip

Il conduttore del Grande Fratello Vip non ha dubbi. Luca vuole conquistare Oriana. Ormai con Antonino è tutto finito anche perchè nella Casa è ritornata Ginevra. La modella venezuelana è rimasta molto male dall’atteggiamento di Spinalbese ma anche lei pare abbia già voltato pagina.

Inoltre, lo stesso Signorini come si è lasciato sfuggire a Casa Chi sembra avere in mente qualcosa di molto particolare per creare un nuovo triangolo amoroso. Cosa succederà? Quale sarà la dinamica?

Le coppie nate nella casa

Insomma, nella Casa tutti sono in cerca di compagnia. Poche ore fa anche Attilio ha espresso il suo desiderio di avere tra le braccia Sarah, il giornalista è molto attratto dalla show girl. Come già detto in precedenza anche Antonella e Eduardo stanno assieme, i due ormai sono una coppia anche se tra di loro non mancano discussioni. Lui è geloso del rapporto che ha la Fiordelisi con Antonino. Micol, invece, sembrava si fosse avvicinata a Tavassi ma tra di loro al momento c’è solo una bella amicizia.

Lo stesso vale per Daniele Dal Moro dove si è parlato nelle scorse settimane di una simpatia particolare tra lui e Wilma. Intanto, c’è da dire che i colpi di scena non mancheranno anche nei prossimi mesi, dato che sono previsti nuovi concorrenti. Chissà cosa ci aspetta.