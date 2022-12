Il Paradiso delle signore spoiler 12 dicembre: ritorna Marta, chiamata inattesa a Vittorio

Grande colpo di scena nella puntata del 12 dicembre del Paradiso delle signore. La soap opera di Rai 1 è stata in pausa per due settimane per consentire la messa in onda dei Mondiali di Calcio.

A partire da lunedì 12 dicembre, però, la serie verrà trasmessa nuovamente su Rai 1, sempre al solito orario. Per i fan, inoltre, c’è un’altra bella novità. La soap non si fermerà mai durante il periodo delle festività natalizie, pertanto, andrà sempre in onda.

Torna Marta al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 12 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà un inatteso colpo di scena. Marta ritornerà a farsi viva. La donna telefonerà a Vittorio e gli chiederà di raggiungerla immediatamente a Parigi. Cosa sarà successo di così importante da spingere la donna a fare questo gesto estremo. Intanto, un’altra coppia sta per lasciare Milano. Il trasferimento oltreoceano di Stefania e Marco, infatti, sarà sempre più vicino.

Per l’occasione, dunque, Matilde penserà di organizzare loro una festa per salutarli. La coppia, intanto, parlerà della loro decisione di andare via con Ezio e Gemma. Per quanto riguarda Colombo, quest’ultimo si troverà a fare i conti con l’ira di Stefania. La donna non è disposta a tollerare che l’uomo si faccia aiutare proprio da sua moglie per mettersi in proprio. Ezio, infatti, parlerà con Gloria di tutto ciò e si sfogherà con lei. Quest’ultima sembrerà molto predisposta nei riguardi di quello che risulta ancora suo marito.

Spoiler 12 dicembre: Marcello fa una sorpresa ad Adelaide

Successivamente, poi, nella puntata del 12 dicembre del Paradiso delle signore, vedremo che Ezio deciderà di parlarne anche con Vittorio. L’uomo confiderà a Conti la sua intenzione di mettersi in proprio. Il direttore dello shopping center, ovviamente, non potrà fare a meno di mettere in luce i pro e i contro di questa scelta così importante e decisiva per lui. Ezio, però, sembrerà ormai super deciso ad inseguire questo obiettivo.

Adelaide, intanto, sarà ancora affranta per la scoperta inerente il fidanzamento di Umberto con Flora. A tal riguardo, allora, Marcello deciderà di organizzarle una sorpresa con l’obiettivo di tirarle su il morale. Riuscirà nel suo intento? L’impresa sarà piuttosto ardua. Matilde, nel frattempo, si cimenterà sin da subito nell’organizzazione della festa per salutare Marco e Stefania che, ormai, stanno per andare via dalla città.