GFVip, rissa sfiorata tra due concorrenti: la tensione è altissima

Nella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni iniziano a farsi sentire. Tutto è iniziato dopo la diretta di lunedì sera quando Daniele Dal Moro è venuto a conoscenza di chi lo ha nominato.

Patrizia Rossetti lo ha mandato in nominations e l’ex tronista di Uomini e donne non ha preso affatto bene tale scoperta. Il giovane ha provato ad avere spiegazioni dalla diretta interessata e tra i due c’è stata una fortissima lite.

Patrizia Rossetti e Luca Onestini: lite furibonda, interviene Alberto

Da questo momento in poi è scoppiato un vero e proprio caos nella cucina della casa più spiata dagli italiani. Dopo che lei gli ha urlato di aver stancato, Daniele ha perso completamente le staffe urlandole in faccia in malo modo: “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!”

Una lite furibonda che ha lasciato senza parole gli altri presenti che assistevano allo scontro. Infatti, ad intervenire ci ha pensato Alberto che ha subito cercato di calmare i toni e trovare una soluzione prima che la situazione potesse degenerare. Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa! Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo!”

Daniele come una furia: insulta anche Alberto

Daniele secondo molti da casa che hanno assistito al ligio, guardando la diretta lo hanno definito un fiume in piena. Dal moro ha perso il controllo e con l’intervento di Alberto al posto di calmarsi se le presa anche con lui dandogli del falso ed ipocrita.

Finito con Alberto ha riniziato di nuovo con Patrizia. Quest’ultima si è però subito giustificata, facendogli notare che non era il momento di parlare, visto quello che è successo. L’ex tronista nonostante le spiegazioni della conduttrice non ha voluto sentire ragioni. Volevo darti una mano e sono passato per quello che prende parolacce da te…”Quest’ultimo ha poi consigliato alla Rossetti di farsi un bell’esame di coscienza prima di parlare