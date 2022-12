Jasmine Carrisi da censura, senza veli a letto è una bomba! (FOTO)

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso continua a far parlare di se. Questa volta però la giovane Jasmine ha davvero esagerato anche se nulla è come sembra. La Carrisi si è lasciata andare a letto coperta da un solo lenzuolo bianco, mostrandosi come mamma l’ha fatta.

Jasmine Carrisi senza veli per Chi

Jasmine si è spogliata a 360 gradi e non solo parlando di vestiti. La figlia di AL Bano ha concesso a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini una lunga intervista con tanto di copertina.

Bella, sexy e sensuale possiamo dire che è identica alla madre: uno vero schianto. Jasmine si mostra a letto, con addosso solo un lenzuolo bianco che l’avvolge il seno e la parte bassa del corpo.

Nessuna volgarità ma solo tanta sensualità. Spesso la giovane viene criticata sui social per il modo in cui si veste e anche per le sue pose ritenuti da alcuni esagerate. In questo caso però non ha nessuna colpa, Jasmine è stupenda così!

La figlia di Al Bano e Loredana si spoglia dei suoi segreti…

In questa lunga intervista a Chi, la Carrisi ha parlato molto del suo rapporto con i genitori e dei suoi progetti futuri. Riferendosi ad Al Bano e Loredana ha raccontato che con loro ha un rapporto stupendo. Dal padre ha ereditato la passione e l’amore per la musica ma anche per il cinema. Infatti, sta lavorando nel casto di una serie dove debutterà. Grande successo anche il suo brano lanciato pochi mesi fa con Clementino ed Albano. Infine, ha dichiarato che dopo aver completato gli studi il suo sogno è quello di andare in America.

Jasmine ha parlato anche della sua vita privata, senza nascondere a che età ha dato il primo bacio e rivelando che attualmente è single. Non ha nascosto nemmeno di essere andata in psicoanalisi, forse proprio a causa dei tanti haters che l’hanno massacrata sul web. Inoltre, c’è da dire come altre volte ha specificato che ha sofferto tanto l’essere giudicata solo per essere la figlia di…