GF Vip nuovi concorrenti: ecco di chi si tratta e quando entreranno in casa, grande sorpresa

Alfonso Signorini a Casa Chi ha svelato che presto al GF Vip entreranno nuovi concorrenti. Il conduttore si è sbilanciato stranamente ed ha dato delle informazioni piuttosto precise in merito anche alle date d’ingresso dei nuovi arrivati.

A quanto pare, dunque, molto presto verranno create nuove dinamiche, poiché i concorrenti che sono stati scelti sono davvero degni di nota. Vediamo nel dettaglio chi ha passato ufficialmente i provini e quando ci saranno i nuovi ingressi.

Ecco quando sono previsti i nuovi ingressi al GF Vip

Presto al GF Vip entreranno dei nuovi concorrenti. A raccontare tutto è stato direttamente Alfonso Signorini. Da quando le edizioni del reality show durano molto più a lungo, appare necessario provvedere a rinnovare il cast. Questo, chiaramente, serve a creare delle nuove dinamiche e a tenere sempre alto il livello di attenzione dei telespettatori. Ebbene, a quanto pare, nel periodo pre, durante e post natalizio ci saranno delle soprese.

Alfonso ha svelato che sono previste due ondate di nuovi ingressi. La prima avverrà tra sabato 17 e lunedì 19 dicembre. Per quanto riguarda la seconda ondata, invece, essa dovrebbe verificarsi nel periodo tra il 25 dicembre e il 2 gennaio. Insomma, a quanto pare, in questo periodo delle feste di Natale ci saranno tante novità e sorprese che riguarderanno il reality show di Canale 5.

Chi sono i nuovi concorrenti e sorpresa oltreoceano

Ad ogni modo, chi saranno i nuovi concorrenti del GF Vip? In questo periodo sono state avanzate diverse ipotesi, ma adesso ci sono i nomi ufficiali. Innanzitutto, ci saranno due donne molto famose e discusse che varcheranno la soglia della porta rossa. La prima è Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Considerando che sua figlia svolge un ruolo importante all’interno dello studio è molto probabile che ce ne saranno da vedere delle belle.

La seconda, invece, è la showgirl Milena Miconi, sparita dal piccolo schermo da un bel po’ di tempo. Tra lei e Pamela Prati non è mai corso buon sangue, pertanto, è molto probabile che le due avranno modo di scontrarsi in più occasioni. In forse, poi, c’è Umberto Smaila. Lui aveva dichiarato che avrebbe avuto piacere a partecipare al programma, ma l’idea di essere segregato per così tanto tempo lo destabilizza. Infine, Signorini ha svelato che presto ci sarà una sorpresa oltreoceano per un concorrente. Tutti, ovviamente, hanno pensato al marito di Giaele De Donà. Sarà davvero così?