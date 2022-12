Il Paradiso delle signore trama 13 dicembre 2022: lite tra Gloria e Veronica

Martedì 13 dicembre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che ci sarà un confronto molto acceso tra Gloria e Veronica. La prima comprenderà di aver commesso un errore nei riguardi di Ezio. Per tale ragione, chiederà un confronto con la compagna del suo ex.

Marcello, dal canto suo, organizzerà la festa in onore di Adelaide al circolo. Stefania, intanto, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente preoccupata per la sua partenza per l’America. C’è qualche ripensamento?

Spoiler 13 dicembre: Stefania ha ripensamenti sulla partenza?

Nel corso della puntata di martedì 13 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Veronica proverà a nascondere a Gemma il suo vero stato d’animo. La donna è molto provata per quanto ha scoperto sul conto del suo compagno e di Gloria. Anche Stefania sarà molto angosciata. La giovane, infatti, sarà in ansia per la sua partenza per l’America. Intanto, all’interno dello shopping center le veneri si confronteranno per commentare la festa a sorpresa per l’aspirante giornalista.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Alfredo sarà sempre più convinto di far gareggiare Clara in bicicletta. La ragazza, però, non sarà del suo stesso avviso. La nipote di Don Saverio non potrà fare a meno di mostrare tutta la sua preoccupazione. Adelaide sarà sempre più triste per la notizia sul fidanzamento di Umberto e Flora. Marcello, allora, metterà a punto la festa al circolo in onore della contessa.

Lite accesa al Paradiso delle signore tra Gloria e Veronica

Le anticipazioni della puntata del 13 dicembre del Paradiso delle signore rivelano anche che Gloria si renderà conto di aver commesso un grave errore nel finanziare il nuovo progetto lavorativo di Ezio. A tal riguardo, capirà di dovere delle spiegazioni a Veronica, che intanto è ancora molto adirata con il suo compagno. Per tale ragione, la donna si recherà dalla compagna del suo ex per un confronto.

Ad un certo punto, però, la situazione prenderà una piega davvero inattesa. Le due donne daranno luogo ad un diverbio particolarmente concitato che finirà per inasprire ancora di più l’ostilità che c’è tra loro. Nel frattempo, alla lite molto accesa parteciperà anche Gemma. La giovane, però, non si farà vedere e resterà nascosta per ascoltare tutto quello che le due donne si diranno. Una volta appresa tutta la conversazione, poi, si recherà dalla sua sorellastra e le racconterà tutto.