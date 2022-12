Barbara D’urso denunciata, scatta la censura a Pomerigigo 5: ma lei replica

La conduttrice televisiva lo ha annunciato proprio ieri durante la diretta di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso si è occupata di nuovo del caso di Lando Buzzanca e ha invitato i suoi ospiti a non fare il nome di una persona, in quanto diffidata.

La presentatrice ovviamente non ha fatto il nome in questione, ma chi segue Pomeriggio 5 ha capito benissimo di chi si tratta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo,

Barbara D’Urso querelata: scatta la censura

Ancora una volta la D’Urso si è occupata di Lando Buzzanca e delle condizioni dell’attore. A quanto pare, però qualcuno le ha mandato una diffida invitandola a non parlare più di lui in diretta tv. Beh a confermarlo è stato proprio lei stessa durante la messa in onda del suo programma. Ecco le sue parole.

Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui ma vi prego di non parlare. e vi spiego perché. Addirittura chi, non ha avuto voglia, diciamo così, in diretta e dire la propria versione, ha ritenuto più opportuno… vediamo se uso le parole giuste. Ha ritenuto più opportuno… diciamo che la persona dalla quale è partita tutta l’indagine, chiamiamola così, e che ha diciamo ha fatto discutere finendo su tutti i giornali che hanno parlato di questa cosa che forse poteva essere finta.

Non sto dicendo cosa e chi. Ecco, questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire ‘non è vero smentisco le accuse che mi vengono mosse’., ha preferito un modo diciamo un pochino più… Cioè ha fatto una sorta di diffida, querela…

La replica della conduttrice

Una situazione al quanto spiacevole per Barbara D’Urso che ogni giorno cerca di trovare soluzioni e scavare la verità in fatti anche gravi. In questo caso forse si è sentita un pochino offesa, in quanto ha precisato che lei vuole solo il bene di Lando. A parte questo, ha dichiarato ufficialmente di non avere paura di nessuno e di continuare il suo percorso. A lei interessa il vero amore cioè quello che i figli provano verso il genitore.