Uomini e Donne spoiler 12 dicembre: liti tra Alessandro e Ida, Alessio rifiuta Lavinia

Lunedì 12 dicembre 2022 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la breve pausa di due giorni, dovuta al ponte dell’8 dicembre, il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda.

Si partirà dal prosieguo di quanto accaduto nella precedente puntata. In essa sarebbero dovuti essere ospitati Ida e Alessandro. Tuttavia, le liti tra Gemma e Mario e tra Biagio e Silvia hanno occupato tutta la scena. Ida e Alessandro, dunque, saranno ospiti lunedì.

Ida e Alessandro tornano a Uomini e Donne e raccontano liti

Nella puntata di lunedì 12 dicembre di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione ci saranno Ida e Alessandro. I due ritorneranno in studio per raccontare come stia andando la loro storia. Per l’occasione, la coppia dirà di aver trascorso un piccolo viaggio insieme di tre giorni. In tale occasione hanno avuto la possibilità di viversi parecchio di più.

Ad ogni modo, tra loro non sono mancate le discussioni a causa di Riccardo. Ebbene sì, quest’ultimo ha provato a contattare Ida quando la donna è uscita dalla trasmissione con il nuovo compagno. Questo, chiaramente, ha generato delle tensioni nella coppia. In studio, dunque, si affronterà la faccenda e non è difficile intuire che ci saranno degli scontri piuttosto accesi, al termine dei quali Riccardo lascerà lo studio.

Anticipazioni trono classico del 12 dicembre

Passando ai più giovani, invece, nella puntata del 12 dicembre di Uomini e Donne vedremo che Lavinia porterà in esterna Alessio Campoli. I due trascorreranno dei momenti molto piacevoli insieme. Alessio Corvino, invece, avrà un confronto con lei in camerino. In tale occasione, lei lo provocherà molto spingendolo a darle un bacio. Il ragazzo, però, non accetterà e le rifilerà solamente un bacio a stampo.

La cosa, chiaramente, farà innervosire e rimanere molto male Lavinia. Nel corso della puntata, poi, se ci sarò tempo si parlerà anche di Federico Nicotera. Il ragazzo è uscito con Carola e tra i due finalmente ci sarà un bacio. La ragazza si scuserà per la gaffe della scorsa puntata e gli organizzerà una sorpresa per farsi perdonare. Dulcis in fundo, poi,. Pinuccia litigherà pesantemente con Tina Cipollari. La situazione degenererà al punto che la dama fingerà di aver avuto un malore. Dovrà intervenire la padrona di casa per placare gli animi.