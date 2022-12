Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne: parolacce contro Biagio senza beep (VIDEO)

Nella puntata del 7 dicembre di Uomini e Donne c’è stata una sfuriata senza precedenti da parte di Maria De Filippi contro un cavaliere. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, la conduttrice ha chiamato al centro dello studio Biagio Di Maro e Silvia.

Tra i due tutto sembrava procedere piuttosto bene, fino a quando il cavaliere non ha cominciato a dare luogo a dei comportamenti errati, provando a corteggiare anche altre dame. La situazione ha preso una brutta piega, al punto che la conduttrice ha dato luogo ad una sfuriata iraconda con tanto di parolacce senza censura.

Lite tra Biagio e Silvia a Uomini e Donne: Maria De Filippi si schiera

Maria De Filippi è apparsa davvero furiosa oggi a Uomini e Donne. La conduttrice ha invitato al centro dello studio Biagio e Silvia. Tra i due, purtroppo, la relazione non sta procedendo nel migliore dei modi. Di Maro sembrerebbe aver usato la dama solamente per concedersi una notte di passione. Lei, invece, era davvero presa. La protagonista, infatti, ha ammesso di essersi lasciata andare con il napoletano in quanto si aspettava che la storia avesse un prosieguo e uno sviluppo importante.

Così, però, non è stato. In studio, allora, i due si sono duramente scontrati ed hanno cominciato a riversarsi addosso critiche reciproche. La posizione della De Filippi, però, è stata netta. La presentatrice, infatti, si è schierata dalla parte della dama, difendendola a spada tratta. Dopo aver provato a spiegare in maniera pacata a Biagio come stessero le cose, la presentatrice ha dato luogo ad un vero e proprio show.

La conduttrice dice parolacce e non si censura

Nel corso del dibattito con Biagio, infatti, Maria De Filippi ha accusato il cavaliere di aver usato Silvia solamente per farsi una “tromb**a”. La cosa che ha sconvolto maggiormente il pubblico da casa, però, è stato il fatto che, in questa occasione, in fase di montaggio Maria non si è voluta censurare. Di solito, infatti, quando vengono usate parolacce o termini troppo spinti, viene inserito il beep.

In questa circostanza, però, la conduttrice ha preferito che il termine fosse udito da tutti perfettamente. Biagio è rimasto di stucco, ma non è finita qui. Nel corso del suo sfogo a Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi ha anche accusato Di Maro di aver sfruttato la sensibilità di Silvia, la quale è rimasta vedova un po’ di anni fa. La presentatrice ha aggiunto che questo sia un fatto decisamente grave. Biagio non ha replicato e la conduttrice lo ha liquidato facendo partire un ballo improvvisamente.