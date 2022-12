Uomini e donne oggi, Gemma smaschera Mario e Maria lo caccia fuori

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Il programma come sempre condotto da Maria De Filippi da oggi va in pausa fino a lunedì prossimo.

Intanto nella puntata di oggi è accaduto davvero di tutto. Maria ha perso praticamente le staffe prima con Biagio e poi con Mario corteggiatore di Gemma.

Mario ha preso in giro Gemma

La dama di Uomini e donne stava frequentando Mario ma tra i due non è finita bene. Mario in pratica ha preso in giro la dama nonostante tra di loro c’è stato qualcosa. La Galgani conferma di aver cenato con lui in albergo, dove però le avrebbe detto qualcosa che l’hanno insospettita. “Mi ha detto che voleva andare piano e che c’era una sorta di amicizia, che ovviamente non è adeguato alla trasmissione”, racconta Gemma. Dopo di che, la dama confessa che ci sono stati dei baci passionali nella hall della hotel, prima di salutarsi.

Ma non è tutto pare che l’uomo le abbia anche proposto di avere più intimità la prossima volta. Insomma, voleva passare la notte assieme a lei. Gemma non ha trovato nulla di romantico in queste affermazioni e in treno lo ha chiamato. Mario ha risposto alla telefonata della Galgani e qui è stato smascherato.

Si perchè terminata la telefonata lui credeva di aver riattaccato e invece ha lasciato la chiamata aperta mentre parlava con Alessandro Rausa, anche lui in viaggio. Da questo momento Gemma scopre una verità sconcertante.

Maria De Filippi manda via Mario

Pare che Mario abbia chiesto sul treno ad Alessandro come funziona davvero il programma. Inoltre, si sarebbe messo alla ricerca di una giovane dama come Pamela. Quest’ultima in studio spiega che tra loro non c’è mai stato niente, semplicemente si conoscono perché entrambi salentini. Intanto, la discussione tra i tre continua e a prendere la parole è anche Maria che ovviamente vuole vederci chiaro. La conduttrice, chiede ad Alessandro se Mario ha preso in giro Gemma e lui ha preferito non parlare. Alla fine, la De Filippi dopo aver capito tutto chiede al cavaliere di uscire e abbandonare il programma.