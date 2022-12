Gravissimo lutto a Uomini e donne, morta Paola D’Andrea storica protagonista del programma

Un gravissimo e doloroso lutto ha colpito i fan di uomini e donne e lo stesso staff di Maria De Filippi. Un dolore forte a cui si sono stretti anche tutti i fan del programma. Oggi è venuta a mancare Paola D’Andrea, storica opinionista del dating show di Canale 5.

Addio alla storica opinionista Paola D’Andrea

A dare il triste annuncio della drammatica scomparsa della storica ed ex protagonista, Rosa Chiarelli, anch’essa parte del pubblico parlante. Su instagram, la donna ha postato un dolcissimo ricordo insieme ricordando i bei momenti trascorsi. Lei e Paola infatti erano amiche anche fuori dagli studi di Canale 5.

Ciao amica mia, così scrive nella didascalia accanto all’immagine. Uno scatto struggente che porta indietro negli anni. Chi ha seguito Uomini e donne in passato sicuramente non può non dimenticarle entrambe.

Almeno per il momento non ci sono ulteriore informazioni sulla scomparsa dell’ex volto televisivo. Tuttavia, grazie alla risposta ad un commento da parte di Rosa Chiarelli, i telespettatori hanno avuto modo di avere un dettaglio in più in merito. Quando una follower le ha scritto, incuriosita, di cosa fosse morta, Chiarelli si è limitata a rispondere “Di un brutto male”.

Da Uomini e donne ancora nessun messaggio

Ovviamente la notizia è di pochi istanti fa e alla redazione di Uomini e donne sicuramente ancora non è arrivata. Nello stesso tempo il triste annuncio sta facnedo il giro del web e nelle prossime ore Maria De Filippi sicuramente manderà il suo messaggio di cordoglio, come del resto anche gli opinionisti e tutto lo staff.

Resta ora da capire se e come lo show renderà omaggio alla donna in qualche modo, magari con un messaggio in una delle prossime puntate che verranno registrate in questi giorni. Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti. Intanto, anche noi di kontrokultura ci stringiamo attorno al gravissimo dolore della famiglia di Paola.