Oroscopo del 9 dicembre 2022: Ariete determinati, Bilancia malinconici

Secondo l’oroscopo del 9 dicembre, i Pesci devono far prevalere l’istinto. I Toro, invece, non devono perdere tempo e devono essere più risoluti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nella vita è importante prendere in considerazione anche i punti di vista altrui, altrimenti si finisce per andare avanti come i cavalli. In questo momento siete molto determinati e difficilmente arriverete a cambiare idea su qualcuno.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 9 dicembre invitano i nati sotto questo segno a non perdere tempo con persone che non meritano la vostra attenzione. Spesso vi affannate per spiegare agli altri il vostro punto di vista, ma non è così importante.

Gemelli. I sogni sono importanti ma, altrettanto importante è avere i piedi ben saldi per terra. Guardate avanti e non soffermatevi solamente sul passato e sulle cose che, ormai, non possono più ritornare.

Cancro. Siete un po’ confusi in questo periodo. Cercate di prendervi qualche giorno per fare chiarezza, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale sia quella professionale. Le finanze vanno meglio, quindi, potete concedervi qualche sfizio.

Leone. Siete molto determinati. Questo è un ottimo momento per inseguire i vostri sogni e per dimostrare a tutti quanto valete. In ambito sentimentale, invece, ci vuole un pizzico di fantasia in più e anche un po’ di coraggio.

Vergine. Giornata piena di soddisfazioni per voi. Ci sono delle novità in arrivo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più risoluti per quanto riguarda l’amore.

Previsioni da Bilancia a Pesci 9 dicembre

Bilancia. In questo periodo siete un po’ malinconici. C’è qualcosa che vi turba, pertanto, cercate di essere cauti. Non attaccate subito il prossimo solamente perché non la pensa nello stesso modo in cui la pensate voi.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 9 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad osare. Nel lavoro siete favoriti, ma anche in ambito sentimentale ci sono delle novità in arrivo. Soprattutto i single gioveranno di Venere in favore.

Sagittario. Buon momento per lasciarvi andare e per esternare i vostri sentimenti. Spesso tendete a gettarvi a capofitto nelle cose e venite criticati per questo. Adesso, invece, è il momento giusto per non pensare a nulla e seguire le vostre emozioni.

Capricorno. Se avete avuto qualche discussione di recente, cercate di rimediare. Buon momento per il lavoro anche se, ricordatelo sempre, senza i sacrifici non si ottengono le soddisfazioni e voi ne state facendo tanti.

Acquario. Siete molto dinamici in questo periodo. La Luna è favorevole e questo vi porterà a realizzare qualche sogno nel cassetto. Siete molto romantici e propositivi. Il partner non potrà che essere felice di tutto ciò.

Pesci. I nati sotto questo segno sono in bilico tra due scelte. Da un lato c’è il cuore e dall’altro la testa. Capire quale sia la direzione migliore è un po’ difficile quindi, il consiglio è quello di far prevalere un terzo elemento, ovvero, l’istinto.