Fariba dice addio GFVip, “ha scoperto di avere un grave problema”: Giulia e Pier vicini

Fariba meglio conosciuta come la madre di Giulia Salemi sarebbe dovuta entrare nella Casa del GFVip questa settimana. La donna era già quarantena in hotel, come da procedimento, ma purtroppo qualcosa l’ha costretta a tornare a casa

Ad annunciare la brutta notizia Investigatore social, ovvero Alessandro Rosica, molto amico della signora. Con un post su Ig ha fatto sapere che Fariba non sta vivendo un bel momento e ha dovuto dire addio al realty.

GFVip: salta l’ingresso di Fariba, la donna non sta bene

Ormai la presenza di Fariba al GFVip era notizia certa. La Tehrani avrebbe dovuto aprire la porta rossa durante la prossima puntata del reality (sabato 10 dicembre).

“Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi) sarà una nuova concorrente ufficiale del grande fratello vip! Fariba è in quarantena ed entrerà nella prossima puntata. Felice per te, te lo meriti grandissima donna”. Queste erano le parole scritte da Alessandro Rosica la scorsa settimana.

Una notizia che aveva reso felice tutti i fan della donna ma che aveva fatto tremare la stessa figlia. Giulia infatti avrebbe dovuto tenere d’occhio sua madre, che per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco al GFVip. Ma cosa è successo adesso alla Tehrani

Le condizioni della mamma di Giulia Salemi

Alessandro Rosica ha fatto sapere attraverso un post pubblicato sul suo account che Fariba purtroppo si vede costretta a tornare a casa. E’ una notizia che mai avrei voluto dare a nessuno, ma Fariba dopo aver scoperto un problema abbastanza grave è uscita dalla quarantena e in questo momento è insieme a Giulia e a Pier. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto.

Il noto giornalista, però non si è spinto oltre senza fare sapere che cosa realmente è accaduto. Dalle sue parole si capisce che la madre della Salemi non sta bene e sta affrontando un momento delicato.