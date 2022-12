Luca Onestini becca Edoardo e Antonella in intimità: ” Siete due porce**i” (video)

Dopo l’ennesima lite che c’è stata nella giornata di ieri, 7 dicembre, sotto i riflettori della casa di Cinecittà, Edoardo ed Antonella hanno fatto pace concedendosi qualche momento di coccola insieme sotto le coperte, al riparo da occhi indiscreti. A quanto pare, però non è stato così perchè Luca Onestini ha ben pensato di spiarli e ad interromperli.

Antonella e Edoardo di nuovo in sintonia

La storia d’amore tra Antonella ed Edoardo continua ad essere al centro dell’attenzione all’interno della casa più spiata d’Italia.

I due gieffini pur essendo particolarmente complici e affiatati, spesso e volentieri si lasciano andare a delle furiose litigate, a causa della gelosia di entrambi. Prima Antonella si scaglia contro Donnamaria per via di Micole, poi lui per Antonino.

Insomma, non c’è mai pace. Alla fine, però, tra i due è tornato il sereno e proprio nelle ultime ore, sono tornati a coccolarsi a vicenda sotto le coperte.

Luca Onestini spia la coppia sotto le lenzuola

Ad animare la serata ieri sera ci ha pensato Luca Onestini . L’ex tronista di Uomini e donne ha deciso di spiare la giovane coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip e dopo averli scoperti in intimità sotto le coperte, non si è fatto problemi ad intervenire in prima persona.

“Ma siete due porcelli. Siete i peggiori”. Fatemi vede adesso alzo le coperte cosa state combinando. Insomma, una situazione che arrivati ad un certo punto è diventata quasi imbarazzante dato che anche Attilio Romita si è svegliato e Nikita invece cercava di spingerlo fuori dalla stanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MondoTV24 (@mondotv24)

Grande imbarazzo anche per Antonella che ha provato a tirarsi su le coperte. Inutile dire poi da casa cosa hanno commentato i telespettatori: questo GFVip è diventato davvero un puttana**. Sarà davvero felice il padre di Antonella a vederla così. Questa si che è televisione. Complimenti a Signorini e per il peggior cast di sempre…. Questi sono solo alcuni dei commenti.