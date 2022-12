Arriva una bomba su Oriana: “Prima era un uomo, la conosco” (FOTO)

Poco fa è arrivata una clamorosa segnalazione su Oriana Marzoli, la giovane concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza come tutti sanno è venezuelana ma ha già preso parte a numerosi reality spagnoli. Qui la sua presenza si è subito fatta notare sia da maschietti che dalle femmine.

Nel programma ha avuto un breve flirt con Antonino Spianlbese e pare che i due si sono lasciati andare anche oltre a dei semplici baci e coccole. A confermarlo è stato lo stesso coiffer dando anche un voto alla loro prestazione.

La Marzoli è una bellissima ragazza con un corpo da far impazzire chiunque. Eppure poco fa direttamente a Deianera Marzano è arrivata una segnalazione bomba: Oriana pare che sia una trans.

Oriana Marzoli era un uomo: clamorosa segnalazione

Ovviamente su tale pettegolezzo non abbiamo certezze ma possiamo dire che anche se fosse non c’è assolutamente nulla di strano. Oriana, non ha ai rivelato di essere una transessuale, si è sempre presentata come Oriana Marzoli.

Eppure che chi dice il contrario, come ha riportato poco fa Deianera Marzano. La blogger ha pubblicato un messaggio che le è arrivato in privato. In questo una persona dice che Oriana era un uomo, operata. Ho scritto anche ad Amedeo ma non mi risponde.

Lo scrivo perchè la conosco bene e ti assicuro è così. Probabilmente Antonino sotto le coperte dopo aver scoperto questa cosa ha fatto un passo indietro. Però non credo sia giusto, non ci vedo nulla di male. Dobbiamo abbattere il pregiudizio.

Intanto, sicuramente dopo questa segnalazione se così possiamo definirla Alfonso Signorini, sicuramente dirà la sua nella puntata in onda sabato sera. Ormai la notizia sta facendo il giro del web e il pubblico a casa è curioso di sapere qual’è la verità. Intanto, ripetiamo se ciò fosse vero non ci sarebbe nulla di strano. Insomma, per ora non ci resta che attendere qualche aggiornamento in più sulla questione che a noi sembra molto bollente….