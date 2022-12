Attilio e Sarah sempre più intimi, dopo il balletto hot la compagna Mimma sbotta: “la pupa e il coglio**”

Sembra che tra l’ex mezzo busto del tg e Sarah Altobello stia nascendo davvero qualcosa. D’altronde è stato proprio Attilio a confidare di avere un particolare interesse per la Altobello.

La donna pugliese, ha raccontato di dormire senza mutandine e Romita subito si è buttato avanti lanciando delle avances.

Lo stesso ha fatto anche poche ore fa dopo essersi coricato con lei sul divano e dopo averle concesso un ballo “bollente”. Tutti questi atteggiamenti hanno fatto andare su di testa la compagna Mimma che ha lanciato un forte messaggio al giornalista. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Attilio e Sarah troppo vicini: cosa sta accadendo

Tra Attilio e Sarah c’è qualcosa che non torna. L’uomo sembra davvero interessato alla show girl e pare sia attratto fisicamente. A raccontarlo, come già detto in precedenza lui stesso che ha ammesso senza giri di parole che potrebbe prima o poi non resisterle più.

Ieri sera tra di loro lo stesso c’è stato un avvicinamento. Il giornalista infatti si è sdraiato accanto a lei sul divano e i due si sono mormorati paroline piccanti. Poi hanno ballato avvinghiati in cucina. Dietro di loro c’era Antonino che ha preso parte al momento. Attilio ha stretto forte l’Altobello e lei si è chinata all’indietro. Insomma, un siparietto che alla Moglie di Romina “ha fatto voltare lo stomaco”

Parla Mimma, la compagna di Attilio:

Il vippone ha confidato ad Antonino Spinalbese di iniziare a provare interesse per la coinquilina, e lo stesso ha fatto anche Sarah verso il giornalista. Ora a parlare è la compagna di Romita, Mimma che non ha preso molto bene tutto quello che sta vedendo in diretta tv.

“Portala (nel van, ndr), divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il ……ne. Viene meglio con le telecamere fidati. E poi perché aspettare? Chi ha tempo non perda tempo. Se ne parleranno in puntata? Non ne parleranno, non ancora perlomeno perché sono prevedibili. Dramma in tv con me e Attilio? Mi dispiace ma non vivrete ne tantomeno vivremo nessun dramma.”