Marco Bellavia contro il GF Vip per il rientro in casa di Ginevra: “Contrario e deluso” (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, Ginevra Lamborghini è in quarantena poiché presto entrerà nuovamente nella casa. Questa decisione presa dagli autori del reality show, però, non è andata molto bene a Marco Bellavia.

Quest’ultimo, attraverso i suoi account social, ha sbottato duramente contro gli autori e si è detto profondamente amareggiato e deluso per la piega che sta prendendo il programma. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Il rientro al GF Vip di Ginevra Lamborghini crea sgomento

Presto Ginevra Lamborghini avrà la possibilità di rientrare nella casa del GF Vip. Si tratta di un fatto davvero inedito e inaspettato, poiché non era mai capitato che un concorrente squalificato avesse tutte queste possibilità. Il pubblico aveva già sbottato contro il reality show nel momento in cui a Ginevra è stato permesso di presenziare in studio, cosa vietata ai concorrenti puniti dal programma. In secondo luogo, poi, la giovane ha avuto anche la possibilità di confrontarsi con i suoi ex compagni d’avventura in più occasioni.

Adesso, però, si è toccato il limite, poiché la ragazza potrà, addirittura, rientrare in casa per un determinato periodo di tempo, naturalmente non in qualità di concorrente, bensì di ospite. In ogni caso, questa scelta è stata fortemente criticata da molti. Soprattutto Marco Bellavia non ha potuto fare a meno di lanciare una velenosa stoccata contro il GF Vip e Alfonso Signorini.

Lo sfogo di Marco Bellavia contro il programma

In particolar modo, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha pubblicato dei post sia su Twitter sia su Instagram in cui si è detto notevolmente deluso e contrario all’ingresso nella casa di Ginevra Lamborghini. Secondo il punto di vista di Marco Bellavia, il GF Vip, con questa decisione, avrebbe mancato di rispetto a lui e a tante persone che hanno sofferto di bullismo. Marco, poi, ci ha tenuto a fare un’altra precisazione.

L’uomo, infatti, ha specificato di essere sempre stato d’accordo nel perdonare Ginevra per il suo errore compiuto, poiché sarebbe potuto capitare a chiunque. Tuttavia, premiare addirittura la ragazza, consentendole di rientrare in casa, sembra una scelta davvero poco sensata e azzeccata. In questo modo, infatti, secondo Bellavia, sono stati nuovamente legittimati dei comportamenti che, invece, andrebbero semplicemente puniti ed isolati. Come replicherà Alfonso Signorini nella puntata di domani del GF Vip?