Antonino Spinalbese confessione inedita al GF Vip: “Vorrei che entrasse in casa una donna…”

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella casa del GF Vip sta diventando sempre più complicato e difficile da gestire, almeno per il parrucchiere. Quest’ultimo, infatti, nel corso di uno sfogo, ha fatto una confessione inedita.

Il protagonista ha ammesso di non viversi molto bene questa situazione, soprattutto perché detesta passare sempre per quello che dà pali e due di picche. Proprio per tale motivo, ha manifestato un desiderio. Ecco chi vorrebbe che entrasse nella casa.

La confessione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese sta cominciando a mostrarsi particolarmente insofferente al legame con Oriana Marzoli al GF Vip. In questi giorni è sorvolato sulla casa un aereo dedicato a loro. La ragazza è stata molto felice di vedere che i fan hanno capito e percepito l’intesa che c’è tra loro, ma Antonino non l’ha presa altrettanto bene. Il ragazzo, infatti, si è rifugiato tra i lettini del giardino e non ha commentato minimamente la cosa.

Successivamente, poi, il concorrente ha dato luogo ad uno sfogo. Nello specifico, ha detto di non essere sereno nel passare per l’uomo che rifiuta una donna. Piuttosto, preferirebbe di gran lunga essere lui quello rifiutato. Purtroppo, però, questo non accade quasi mai. In virtù di questo, Spinalbese ha manifestato un desiderio. L’uomo vorrebbe tanto che entrasse in casa una donna che lo rifiuterà.

Tra i nuovi ingressi al GF Vip c’è la donna cercata da Antonino?

In questo modo, così, potrebbe passare lui per quello bidonato e questo gli metterebbe meno ansie. Come i telespettatori del GF Vip sapranno, molto presto entreranno nella casa nuovi concorrenti. Nel periodo di Natale, infatti, i vipponi dovranno accogliere nuove persone, che tra di loro ci sarà proprio la donna che rispecchi le caratteristiche richieste dall’hair stylist?

Naturalmente non resta che attendere le prossime puntate del GF Vip per scoprire se la richiesta di Antonino Spinalbese venga accolta. Ad ogni modo, i due stanno continuando a dare luogo a tira e molla. Proprio in queste notti, infatti, tra loro c’è stato un nuovo riavvicinamento. Nel frattempo, si ricorda che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale per due settimane. Oltre alla puntata del lunedì, sono previste anche quelle di sabato 10 e 17 dicembre. Dopo, poi, dovrebbe tornare l’appuntamento singolo solo al lunedì.