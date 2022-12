Attilio Romita sbotta contro Antonella al GF Vip: il concorrente come non l’avete mai visto (VIDEO)

Nel corso della notte appena trascorsa, Attilio Romita ha perso letteralmente le staffe contro Antonella Fiordelisi nella casa del GF Vip. Il concorrente non ha molto apprezzato alcune frasi pronunciate dall’influencer contro Daniele Dal Moro.

La ragazza è arrivata addirittura a dire di augurarsi di vedere il coinquilino fuori dalla casa, per una ragione decisamente futile. Attilio, così, ha perso le staffe ed ha dato luogo ad uno sfogo mai avuto prima.

Le parole pungenti di Antonella contro Daniele al GF Vip

Antonella Fiordelisi è stata in grado di far perdere la pazienza anche ad una persona tranquilla e pacata quale Attilio Romita. Nel corso della notte, nella casa del GF Vip, l’influencer si è lasciata andare ad uno sfogo, duro e inaspettato, contro Daniele Dal Moro. In particolar modo, la ragazza ha fatto un appello al pubblico esortandolo a votare per salvare Charlie e non Daniele.

Il motivo celato dietro questa richiesta è piuttosto futile. Nello specifico, la protagonista ha detto di avercela con Dal Moro poiché il ragazzo ha occupato ben tre ante di armadio con i suoi vestiti invece che due. Antonella si è nascosta dietro il fatto che stesse scherzando, tuttavia, ha pronunciato delle frasi davvero gravi, come quando si è augurata di vedere il coinquilino fuori dal programma.

Attilio Romita sbotta contro la Fiordelisi

Ebbene, dopo tali frasi di Antonella, Attilio ha sbottato contro la coinquilina del GF Vip. I concorrenti si trovavano a letto in quanto era notte fonda, ma la quiete è stata subito interrotta da uno sfogo del giornalista. Nello specifico, quest’ultimo ha accusato la sua coinquilina di avere dei modi davvero orribili. Con le sue parole e i suoi comportamenti si sta comportando come se si trovasse nel bel mezzo di una giungla.

Daniele è una delle poche brave persone che ci sono nella casa secondo Romita, pertanto, non merita simili attacchi da parte dell’influencer. Inoltre, secondo il punto di vista di Attilio, Antonella si è semplicemente nascosta dietro una frase ironica per manifestare in maniera piuttosto incisiva un suo desiderio, ovvero, quello di vedere Daniele fuori dalla casa. Tale opinione è stata condivisa da molti telespettatori del programma, che infatti si sono trovati d’accordo con Attilio piuttosto che con Antonella. La ragazza perde sempre più consensi.