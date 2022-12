Ex dama di Uomini e Donne esclusa dal programma: la stoccata contro la redazione

In queste ore, un’ex dama di Uomini e Donne ha sbottato contro il programma lanciando una pungente frecciatina. La persona in questione è stata un’esponente del parterre molto amata, stiamo parlando di Pamela Barretta.

La donna, ormai, è lontana dalla trasmissione da tantissimo tempo e i suoi fan continuano a chiederle i motivi per i quali non ritorna in studio. Dopo l’ennesimo quesito sulla faccenda, la protagonista ha sbottato. Vediamo cosa ha detto.

La stoccata dell’ex dama di Uomini e Donne contro il programma

L’ex dama di Uomini e Donne Pamela Barretta ha sbottato contro il programma lanciando una stoccata. Tutto è cominciato nel momento in cui alcuni fan le hanno chiesto per quale ragione non torni all’interno del talk show pomeridiano. In un primo momento, la protagonista si è limitata semplicemente a dire che non sarebbe tornata. Successivamente, però, alcuni utenti le hanno chiesto di spiegare il motivo per il quale non voglia mettere piede all’interno del programma di Maria De Filippi.

I suoi sostenitori, infatti, le hanno detto di sentire molto la sua mancanza. Dinanzi tale domanda, dunque, Pamela ha replicato dicendo che, probabilmente, alla redazione lei non manca di certo. Tale stoccata è stata accompagnata da una faccina sorridente per smorzare un po’ i toni. Malgrado la Barretta abbia voluto sdrammatizzare un po’ i toni, è apparso palese a tutti che il suo intento fosse un altro.

Perché la redazione di UeD ha escluso alcune dame?

Nello specifico, infatti, dalle dichiarazioni dell’ex dama di Uomini e Donne si è evinto perfettamente che sembrerebbe essere la redazione a non volerla nella trasmissione. In effetti, lei è ancora single, pertanto, potrebbe tranquillamente essere ancora una protagonista del parterre. Al momento, però, la produzione della trasmissione non si è sbilanciata sulla faccenda chiarendo i motivi per cui non la richiamano.

Ad ogni modo, stessa sorte è capitata anche a Valentina Autiero. Anche nel suo caso sono in molti i telespettatori che le chiedono per quale ragione non torni nel programma. Anche in questo caso pare sia la redazione a non convocarla. Una dama che, invece, ha avuto un destino differente è stata Roberta Di Padua. Malgrado le modalità in cui la donna sia uscita dalla trasmissione, infatti, è stata richiamata e attualmente fa ancora parte del parterre femminile del trono over.