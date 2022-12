Orietta Berti, addio GFVip: l’opinionista pronta a sbarcare in Rai

Una notizia che sta facendo il giro del web e che sta facendo impazzire tutti gli amanti di Orietta Berti.

Di recente la cantante ha fatto sapere che ben presto lascerà Mediaset e lo stesso programma di Alfonso Signorini. Dopo il GFVip, si concentrerà su altro e pare sia stata scelta anche per una famosissima fiction sulla rete di Stato.

Orietta Berti: addio al GFVip e a Mediaset

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, il singolo con Fedez e i suoi look , Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza, una vera rinascita artistica. La cantante è stata anche tra i volti di punta di Che Tempo Che Fa, ma quest’anno ha lasciato la corte di Fabio Fazio ed ha traslocato su Mediaset al GF Vip.

Con il ruolo di opinionista l’artista sta avendo un grande successo ma pare che a breve per lei ci sono altre novità ancora più importanti. Orietta infatti è pronta a sbarcare in Rai e questa volta in un ruolo mai visto prima.

La cantante debutta in un’amatissima fiction Rai

A svelare l’anticipazione e lo scoop clamoroso che riguarda la Berti è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo il noto giornalista, l’Usignolo di Cavriago dovrebbe tornare dietro al bancone di Che Tempo Che Fa. Ma non è finita qui, perché in Rai avrebbero pensato ad Orietta anche per un ruolo importante in un noto show (giudice di Tale e Quale Show?).

E non è tutto: per lei arriva un ruolo da protagonista nell’amatissima serie Che dio ci aiuti. Orietta prenderà parte alla 14ima puntata e rappresenterà proprio lei stessa nelle vesti di cantante. Insomma, alla soglia degli ottant’anni Orietta ha ancora tanto da dare, l’artista infatti ha rivelato che sta vivendo una seconda giovinezza e un successo che mai avrebbe immaginato di raggiungere. Una grandissima soddisfazione, che condivide con il marito Osvaldo.