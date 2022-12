GFVip, una concorrente sbotta e chiede di lasciare il reality: “Vado via basta”

Nelle ultime ore una nuova lite ha interessato alcuni concorrenti nella Casa del GFVip. Gli animi dei ragazzi quest’anno sembrano davvero molto alti e da casa, infatti, qualche telespettatori inizia ad urlare provvedimenti.

In questo caso parliamo di Wilma Goich che per l’ennesima volta ha perso il controllo. La cantante è rimasta delusa dal comportamento degli altri coinquilini durante le prove della performance che stavano preparando.

Sabato sera andrà in onda una nuova puntata del reality e a tal proposito i concorrenti stanno preparando dei siparietti molto divertenti da mostrare in diretta.

Wilma Goich perde le staffe al GFVip e minaccia di lasciare

Nel corso di queste prove, Wilma dopo aver richiamato più volte l’attenzione degli altri ha perso letteralmente la pazienza con tutti. Nessuno si interessava al copione e al balletto da provare. Per questo motivo la Goich è andata su tutte le furie urlando:

Basta, adesso me ne vado. Non me ne frega un ca**o. Uno si porta l’insalata, l’altro va in cucina. Io me ne vado a fancu** perchè per me lavorare significa lavorare. Fare gli stronzi vuole dire fare gli stronzi. Ma che prove so queste? ha replicato ancora.

Clima teso nella casa: Tavassi cerca di calmare gli animi

Insomma, i ragazzi dopo aver visto Wilma perdere le staffe hanno subito cercato di calmarla ma anche di ragionare. Infatti, Tavassi si è chiesto come sia possibile che non si riesce mai a mantenere un clima sereno in casa e come mai si perde subito il controllo.

Intanto, gli altri hanno fatto calmare la Goich e poi hanno ripreso con calma le prove. Nel gruppo dell’artista è subito tornato il sereno e le prove sono proseguite a gonfie vele. Intano, non ci resta altro che attendere la puntata di domani sera per vedere chi la disputerà tra i due gruppi.